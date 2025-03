Beta de Cascais que está no Big Brother passou por uma grande transformação. Nem a vai reconhecer

Inês Vilhalva, a nova concorrente do Big Brother 2025, está a dar muito que falar pela sua personalidade extrovertida e pela sua imagem alternativa. Com 35 anos e natural de Cascais, a jovem promete ser uma das participantes mais excêntricas da edição deste ano, com um estilo exuberante e uma personalidade de fazer frente.

A sua definição de "beta de Cascais alternativa" reflete bem a sua forma única de ser. Inês é uma amante de música, especialmente do género metalcore e do K-Pop, mas também não resiste a uma boa novela brasileira. Além disso, a sua paixão por astrologia e pela escrita de livros de fantasia para jovens adultos dão-lhe uma aura misteriosa e criativa, que cativa quem a conhece. Aliás, sonha em tornar-se autora de livros, mas por enquanto é proprietária de uma tabacaria, onde também adora ler e escrever.

Com um espírito irreverente, Inês também revela que não tem paciência para tarefas domésticas, uma postura que promete gerar discussão na casa do Big Brother.

Além de ser conhecida por ser original, divertida e positiva, Inês admite que, por vezes, pode ser fria e impulsiva, o que promete não passar despercebido nas dinâmicas do Big Brother. Solteira, e sem qualquer intenção de casar – que segundo ela, não está nos seus astros –, a concorrente entra na competição disposta a dar tudo e mostrar que tem muito mais a oferecer do que apenas a sua aparência arrojada.

A mudança radical de imagem de Inês, antes de entrar para o Big Brother, também tem gerado curiosidade. A sua transformação ao longo do tempo foi radical e está a surpreender todos!

Veja também:

