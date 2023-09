Big Brother: 3 galas, 3 looks em ‘pandã’. Recorde os visuais deslumbrantes de Cristina Ferreira e Bruna Gomes

Há 1h e 42min

Faça uma retrospetiva dos últimos looks de Cristina Ferreira e Bruna Gomes nas galas do «Big Brother».

Cristina Ferreira e Bruna Gomes têm arrasado nas galas do «Big Brother» e ainda que não tenham combinado, têm surgido sempre a fazer 'pandã' nos looks.

Na primeira gala, ambas escolheram a cor vermelha e arrasaram com vestidos compridos arrebatadores.

A segunda cor eleita foi o preto, sendo que tanto Cristina Ferreira como Bruna Gomes voltaram a optar por vestidos longos e elegantes.

Por último, as duas acertaram no verde, ainda que Cristina Ferreira tenha optado por um vestido preto com um grande laço verde e Bruna por um vestido totalmente verde.

A pergunta que se impõe agora é: Qual será a cor da próxima gala? Tem de esperar para ver!

Por enquanto, pode percorrer a galeria de fotografias que preparámos para si e recordar todos os visuais de Cristina Ferreira e Bruna Gomes nas galas desta edição do Big Brother.