Big Brother: Afinal, o que fez Luís Gonçalves para ter a casa toda contra ele? Isto é tudo o que precisa saber

A casa do Big Brother está ao rubro e Luís Gonçalves está no centro das polémicas. Os colegas mostram-se cada vez menos tolerantes às suas atitudes e comportamentos, que consideram ser inapropriados.

O concorrente de 41 anos, residente em Oeiras, entrou há menos de uma semana na casa mais vigiada do País e tem gerado muita discórdia entre os colegas.

Mas afinal, o que aconteceu ao certo? Explicamos-lhe tudo de seguida.

Assim que entrou, na gala de quinta-feira, Luís, em conjunto com Adrielle, que entrou consigo, teve de atribuir o título de planta a um dos colegas e escolheu Igor, gerando logo um confronto aí.

Depois, as incompatibilidades com Nuno Brito também foram ficando visiveis e dos dois concorrentes protagonizaram várias discussões acesas, sendo claros rivais no jogo.

Mas não é só com Nuno e Igor. Carolina Braga também se queixou da forma de falar do colega e os dois tiveram muitos confrontos com trocas de acusações, que levaram Carolina às lágrimas.

Uma das polémicas dos dois, foi a acusação que Carolina fez a Luís, dizendo que ele cheirava mal. O concorrente não gostou e exaltou-se, elevando o tom de voz.

A par de tudo isto, Luís foi ainda criticado pelos colegas por ter ido apanhar sol para a piscina nu. O concorrente tinha apenas uma sunga por cima das partes íntimas e desvalorizou as críticas dos outros concorrentes, que se mostraram incomodados.

A situação mais recente foi o facto de Luís ter usado a casa de banho e ter deixado a porta aberta. Solange Tavares entrou nesse momento e queixou-se da postura do colega.

Mais tarde, durante uma dinâmica, que resultou numa troca de farpas e acusações entre Luís Gonçalves e alguns concorrentes, Solange voltou a mencionar o tema.

A concorrente não teve papas na língua e disse: «Não tem jeito nenhum (...) Espero que isso não volte a acontecer». Luís tentou defender-se mas a sua linguagem não agradou aos colegas: «Tu manca-te», disse Solange incomodada.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens dos vários momentos de tensão de Luís Gonçalves desde que entrou no Big Brother.