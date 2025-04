Big Brother ao rubro e a culpa é deles: Conheça os rostos dos sete concorrentes mais polémicos desta edição

O Big Brother 2025 está ao rubro com muitas discussões, polémicas e acontecimentos importantes a marcar cada dia.

E se tudo isto acontece é graças a alguns concorrentes que se tornaram protagonistas e são neste momento os mais polémicos da casa.

Luís Gonçalves de 41 anos está no centro das mais recentes polémicas, tendo já tido conflitos com a maioria dos concorrentes em jogo, apesar de ter entrado no Big Brother há menos de uma semana.

Quer seja pela forma como fala, por ter apanhado sol sem roupa, ou por ter usado a casa de banho de porta aberta, o que é certo é que o concorrente está na mira dos colegas. Nuno Brito, Solange Tavares e Carolina Braga são os que mais o criticam.

Também Nuno Brito é um dos mais polémicos desta edição. O concorrente de 37 anos foi o escolhido pelo público para sair da casa de vidro e entrar no Big Brother 2025 e desde aí que é um dos nomes mais falados.

Com uma postura assertiva e uma voz altiva, é muitas vezes considerado pelos colegas demasiado agressivo e autoritário, sobretudo porque é o líder da casa pela segunda semana consecutiva. As maiores discussões que teve foram com Manuel Rodrigues e agora com Luís Gonçalves.

E é precisamente Manuel Rodrigues o próximo nome da lista dos concorrentes mais polémicos desta edição. Na VT de apresentação, o concorrente de 31 anos assumiu ser «chato», «manipulador» e «pica-miolos e a verdade é que tem protagonizado algumas discussões acesas.

A maior de todas foi precisamente com Nuno Brito, os dois concorrentes estiveram frente a frente, num bate-boca aceso por Manuel não ter concordando com uma escolha de Nuno enquanto líder. Manuel teve ainda várias quezílias com Solange Tavares, com quem se dá mal.

E Solange Tavares de 27 anos é também ela uma das mais polémicas do Big Brother 2025. A concorrente não deixa nada por dizer e é muitas vezes vista como ‘arrogante’ por alguns colegas, pela postura que mantém no jogo.

A sua maior rival no jogo é Érica Reis e as maiores discussões das duas são sobretudo por causa de Dinis Almeida. Os três concorrentes estão envolvidos num suposto triângulo amoroso que já deu muito que falar na casa e fora dela. Solange também não se dá bem com Manuel Rodrigues.

Agora Dinis Almeida, está neste leque não tanto por motivos de discussões e confrontos, já que é considerado o ‘cool’ do grupo, mas precisamente pelo triângulo amoroso com Érica e Solange, que tem sido muito comentado.

O jovem de 29 anos diz-se muito próximo de ambas e fez alguns comentários que não agradaram a uma nem a outra, causando uma discussão sobretudo com Solange, que é ainda mais próxima de Dinis do que Érica.

Em penúltimo lugar está Carolina Braga. A concorrente deu que falar desde o primeiro minuto pela sua aparência física. Bonita e elegante, a jovem de 29 anos entrou na casa ao lado de Diogo Bordin de quem tem estado muito próxima, havendo rumores de um possível casal.

Mas o jogo de Carolina vai muito além disto. A concorrente tem protagonizado discussões fortes com Luís Almeida.Também Carina Frias é uma das suas antagonistas desde o início do programa e as duas têm tido vários momentos de tensão.

E é mesmo Carina Frias a última concorrente na lista dos mais polémicos da casa. A jovem de 24 anos teve vários confrontos por colegas diferentes por considerarem que ela se fazia de vítima ao excluir-se do grupo por iniciativa própria.

A sua maior antagonista é mesmo Carolina Braga, mas Carina teve também uma polémica com Leonardo Gerevini, o primeiro expulso desta edição, de quem se aproximou, mas depois se afastou.

