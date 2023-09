Big Brother: As primeiras imagens dos concorrentes, da edição 2023 (Fotos)

10 set, 10:43

Big Brother: Veja aqui, em exclusivo, as primeiras imagens dos concorrentes da edição, 2023

A TVI já revelou os dois primeiros concorrentes do Big Bother, edição de 2023, que é, uma vez mais, apesentada por Cristina Ferreira. Nas VT de apresentação, lançadas em exclusivo pelo site oficial do Big Bother e pelo programa Em Família, vemos aquelas que são as primeiras imagens dos concorrentes. Catarina e Paulo são os dois primeiros concorrentes do Big Brother 2023.

É já este domingo, dia 10, que ficamos a conhecer todos os concorrentes do Big Brother, com o início do programa apresentado por Cristina Ferreira.

Catarina, a primeira concorrente do Big Brother a se revelada, apresentou-se assim: «Olá, sou a Catarina, sou formada em gestão, mas durante a faculdade limpava casas (…) já fiz questionários no El Corte Inglês. Faço listas para tudo, tenho listas do que gasto tenho listas do que vou fazer. Tenho até uma lista se ganhar o prémio o que é que vou fazer com o dinheiro. Se querem que as coisas aconteçam, escrevam e falem delas. Sou solteira, não tive sorte no meu último namoro, mas sou uma mulher muito crente e tenho a certeza de que Deus tem algo muito bom reservado para mim. Não vou à procura, mas se aparecer não digo volta para trás».

Paulo, o outro concorrente do Big Brother, disse na VT de apresentação. «Sou o Paulo, sou agende da PSP há 27 anos. Tive 24 anos como agente operacional do corpo de intervenção e estou há três anos na unidade especial de polícia. Sou um polícia bonzinho. Sou mau quando tenho de fazer cumprir a lei. Inicialmente pareço uma pessoa dura, mas sou uma pessoa na realidade de emoções. Não gosto de perder nem a feijões».