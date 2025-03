Big Brother: Ex-concorrente faz parar Internet ao surgir quase sem roupa

A jovem brasileira surpreendeu tudo e todos ao mostrar-se quase sem roupa da cintura para cima.

Ana Catharina, ex-concorrente do Big Brother 2020, mostrou níveis máximos de sensualidade e ousadia no Carnaval do Brasil.

Nos sua página de Instagram, a jovem brasileira surpreendeu tudo e todos ao mostrar-se mais excêntrica e ousada do que nunca e quase sem roupa da cintura para cima.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si até ao fim e veja as imagens mais excêntricas de Ana Catharina.

Recorde-se que Ana Catharina marcou o «Big Brother 2020» pela sua postura. Após o fim do programa, a ex-concorrente ainda morou em Portugal, mas já regressou ao Brasil. E é neste País, que continua a destacar-se.

Ana Catharina escolheu a cidade do Rio de Janeiro para viver e partilhou a notícia nas redes sociais: «Venho aqui informar aos meus amigos cariocas que vou casar! Já assinei o meu contrato! Calma, gente. Vou casar com o Rio!», brincou.

«A sensação é a mesma que casar, para mim. Oficialmente sou a nova moradora do Rio de Janeiro. Depois de quase 10 anos sem casa fixa, estou a montar o meu ninho novamente. Cariocas, aguardem que agora eu ‘vou-lhes usar’. Me doem plantas», acrescentou.