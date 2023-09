Big Brother: Quem são os novos concorrentes? Conheça-os um a um

10 set, 21:49

Estes são os concorrentes da nova edição do Big Brother, apresentada por Cristina Ferreira, e que está repleta de surpresas.

Um a um, estão a ser apresentados os novos concorrentes do Big Brother. A edição de 2023, apresentada por Cristina Ferreira, e que estreou este domingo, dia 10 de setembro, está a ser carregada de surpresas.

Conheça aqui os concorrentes que vão lutar, no Big Brother, por um prémio milionário de 100 mil euros:

Joana Sobral

Joana Sobral tem 21 anos, tirou o curso de Artes do Espetáculo na Faculdade de Letras, e também se interessa pela área de relações públicas e eventos. ​

Neste momento está solteira, numa fase em que se quer conhecer melhor. Terminou o último namoro porque percebeu que estava numa relação tóxica. ​

Admite que não consegue ficar calada. Tem dificuldades em assumir que está errada e luta sempre para levar a sua avante. Considera-se uma líder nata.

Irrita-se com pessoas sem personalidade, e assume que se exalta facilmente. ​

OSSMAN IDRISSE

38 anos. Lisboa

O Ossman é empresário, trabalha em eventos há mais de 15 anos e fundou a sua própria empresa de animação.

É casado e diz que escolheu a mulher certa para ser a mãe dos seus filhos.

É muçulmano e tem rotinas que pretende manter na casa. ​

​ Gosta de estar descontraído e animar quem o rodeia. ​Apesar disso, garante que é um jogador nato e que no Big Brother vai deixar a sua marca.

PAULO SOUSA

O Paulo tem 48 anos e vem da Amadora. É PSP há mais de 25 anos. Esteve 24 anos no Corpo de Intervenção e agora está numa Unidade Especial. ​

Namora há dois anos, adora aproveitar a vida e assume-se como um “bon vivant”. ​

É ponderado, muito ativo fisicamente, bem-disposto, mas não lida bem com falta de descanso e de fome. ​

No Big Brother, está pronto para instalar a ordem e chamar à atenção quem tiver de ser.

DULCE PINTO

26 anos

Penafiel

A Dulce é professora primária do 1º e 2º ciclos e digital influencer no TikTok, onde é conhecida como a “Barbie”, com mais de 300 mil seguidores. ​

Queria ser veterinária, mas desmaia ao ver sangue. Foi catequista e acólita até aos 16 anos. Está solteira e diz que o amor da vida dela, neste momento, é o seu pinscher. ​

Ao entrar no Big Brother, não receia ser prejudicada na carreira como professora porque tem a certeza que vai conquistar os portugueses e demonstrar que “as pessoas não são apenas uma coisa”. ​

CATARINA ESPARTEIRO

28 anos, Sintra

A Catarina começou a trabalhar aos 15 anos, enquanto ainda estudava. Foi assim que tirou o curso de Gestão, enquanto fazia limpezas domésticas e vendia automóveis. Agora tem a própria empresa de higienização de sofás e colchões e também vende biquínis do Brasil. ​​

Já conheceu 19 países e faz trabalho voluntário com crianças em Moçambique. ​

É muito organizada e anota no telemóvel tudo aquilo que gasta, o que faz e planeia fazer. Pratica defesa pessoal e pole dance. ​Está solteira, mas acredita que Deus lhe reservou algo de muito bom no que toca ao amor.

No Big Brother, não vai saber lidar com desarrumação nem desperdício de comida.

FRANCISCO MONTEIRO

28 anos, Matosinhos

O Francisco afirma que pertence a um estrato social diferente de todos os concorrentes que já viu. É treinador e jogador internacional de padel. ​

Assume que tem uma autoestima volátil, fala demais, tem opiniões polémicas e demasiado mau perder. ​

É conhecido pelo seu mau feitio, mas pouco lhe interessa o que os outros pensam. ​

FÁBIO GONÇALVES

27 anos, Porto

O Fábio é modelo agenciado e tem várias parcerias com marcas de roupa. ​Também tirou o curso de barbeiro.

Vive com os pais e está solteiro há três meses.​

Vaidoso, tem muito cuidado com a alimentação. Os seus únicos vícios são o telemóvel, o ginásio e comprar roupa – até porque não consegue estar mal vestido. ​

É extrovertido, confiante e gosta muito de arrumação. No entanto, na cozinha, o máximo que podem esperar dele é um arroz com atum.

HUGO ANDRADE

39 anos, Oeiras

Nascido e criado em Oeiras, o Hugo viveu 6 anos no Algarve, enquanto trabalhava no Zoomarine. Já trabalhou na Holanda e em Palma de Maiorca onde também foi treinador de mamíferos marinhos.

Agora, é empresário e tem um alojamento local no Cabo da Roca, mas durante o verão continua a trabalhar como treinador e tratador de golfinhos, focas e leões marinhos. ​

Pratica surf, canoagem, skate e bicicleta e acha que tem boa energia. Tem muita dificuldade em conviver com quem não se identifica. ​Vive com o namorado em Oeiras e é um homem de ideias fixas. Quando mete uma coisa na cabeça é para levar até ao fim.​

IASMIM LIRA

23 anos, Sintra

A Iasmim é luso-brasileira e desde criança que está ligada à moda. Faz trabalhos como modelo e já venceu vários concursos de miss.

Namora há 5 anos e diz que o segredo para uma relação estável é saber fugir à monotonia.​

Vaidosa, tem muito amor próprio e garante que será a concorrente que mais vai chamar a atenção. Tem espírito de equipa e de liderança. É determinada e vai sempre até ao fim.​

Promete que vai sempre gerar conteúdo enquanto estiver na Casa.

ANDRÉ LOPES

23 anos, Odivelas

O André licenciou-se em Desporto, trabalha em dois ginásios e numa loja de óculos de sol. ​

Depois da separação dos pais, sentiu que devia ser “o homem da casa”: com 7 anos, já lavava a loiça e com 8,cozinhou pela primeira vez. Trabalha desde os 17 anos.​

É vaidoso desde criança e diz que demora uma hora a arranjar-se. Diz que é “110% heterossexual e 200% metrossexual”. ​

Já foi escuteiro, praticou desporto federado durante vários anos e a competição está-lhe no sangue. Em tudo o que se mete é para ganhar e tem muito mau perder.

Admite ser rancoroso e tem dificuldade em perdoar especialmente quando tocam na família. ​A avó materna é a pessoa mais importante da sua vida. ​

ROGÉRIO PARROT

26 anos, Lisboa

O Rogério diz que não se enquadra no padrão normal dos jovens da sua idade: não sai à noite, não bebe, não fuma e uma das coisas que mais gosta de fazer é pescar.

Já foi árbitro de futebol e adora gerir pessoas.

É uma pessoa que leva a empatia muito a sério e, se porventura, vir alguém a ser desagradável, vai ripostar.

Detesta desorganização e sabe que pode ser agressivo a dar as suas opiniões. ​​

JÉSSICA GALHOFAS

25 anos, Costa da Caparica

A Jéssica chegou há pouco tempo de França com a família e está a viver atualmente num parque de campismo da Costa da Caparica. ​

Tirou o curso de hotelaria e, em França, trabalhou na área, mas a sua grande paixão é o futebol. Jogou federada, na posição de lateral e sonha um dia representar a seleção portuguesa.

A sua última relação foi muito complicada e agora tem medo de se apaixonar. Está solteira há um ano. ​

Afirma que tem o talento de enervar os outros e gosta de provocar até ao limite.

MARIANA PINTO

23 anos, Marco de Canaveses

A Mariana terminou recentemente a licenciatura em Matemática, candidatou-se ao mestrado em Ensino, mas o seu sonho é trabalhar nas redes sociais. ​

Fez 13 anos de ballet e faltou muito pouco para terminar o curso e ser professora da modalidade. ​

Namora há 4 anos e o namorado é streamer. A Mariana faz vídeos no TikTok para mostrar às raparigas mais novas com peito grande que roupas podem vestir para se sentirem bem.​

É feminista assumida, gosta de debater vários assuntos, como política, sustentabilidade e igualdade de género​.

RODRIGO ESCÓRCIO

22 anos, Caniço, Madeira

O Rodrigo trabalha no atendimento ao público, mas está farto da rotina. O objetivo é tirar um curso superior para poder ingressar na Polícia Judiciária. ​

É um jovem de coração partido. Diz que sofreu muito com a ex-namorada e agora só se quer divertir.

Muito ligado ao desporto adora fazer pesca submarina com o pai. ​

Assume-se uma pessoa frontal, competitiva e no Big Brother não vai permitir ser liderado por incompetentes.

MÁRCIA SOARES

30 anos, Ermesinde

A Márcia nasceu e cresceu no Luxemburgo mas licenciou-se na Bélgica. Trabalhou num centro de refugiados como assistente social.

Há dois anos veio para Portugal, graças a uma paixão da altura. Largou a vida estável no estrangeiro e tornou-se empresária, comprando um bar e uma discoteca.​

A Márcia é bastante emocional, ferve em pouca água e diz que gosta de mandar.

.Tem noção que transmite confiança e, por isso, no Big Brother, acredita que vai saber cativar os outros concorrentes. ​

SORAIA RODRIGUES

31 anos, Lisboa

A Soraia já foi famosa: ela foi a pequena “Carolina”, sobrinha do “Vasco” (Luís Esparteiro) na série “Super Pai”, ​entre os 7 e os 9 anos de idade.

Largou o sonho da televisão porque a mãe quis que estudasse. Hoje, diz que a vida a ensinou a ir à luta. É esteticista e revendedora de pão de Rio Maior. ​

Confessa que é explosiva e é menina para pedir satisfações de mão na anca. Não gosta de ser espicaçada e diz tudo sem pensar duas vezes. ​

Separada e com duas filhas, sonha em encontrar um príncipe à antiga. ​

Garante que, para ela, 2023 é o ano das conquistas.

ZÉ PEDRO ROCHA

28 anos, Viana do Castelo

O Zé Pedro faz fisioterapia, osteopatia pediátrica e acupuntura, e abriu uma clínica de sucesso há dois anos. ​

A vida amorosa foi sendo marcada por relações tóxicas e hoje está solteiro.​

Gosta muito de viajar sozinho e de jogar hóquei em patins. Já foi inclusive atleta federado nesta modalidade. ​

Admite que o seu maior defeito é ser frio e pouco emocional: coloca-se sempre em primeiro lugar. Não gosta de pessoas que não trabalham e que se queixam de tudo a toda a hora. Diz ter duas qualidades que o distinguem dos restantes: Inteligência e perspicácia.

VINA RIBEIRO

46 anos, Açores

A Vina nasceu nos Açores e veio para Lisboa já adulta, porque apesar de adorar o Faial, precisava de uma cidade maior para viver.​

Tentou engravidar durante 12 anos e, após 10 tratamentos de fertilização, conseguiu finalmente cumprir o sonho de ser mãe. ​

No trabalho, é líder de equipa e sabe que, apesar de ser rígida, é respeitada. Diz ter energia para dar e vender e chateia-a que a geração mais nova esteja “sempre cansada”. ​

No Big Brother, fará frente a homens e mulheres.

PALMIRA RODRIGUES

25 anos, Suíça

A Palmira nasceu em Ponte de Lima, vive sozinha na Suíça, onde trabalha como educadora de infância.

Muito expressiva, fez teatro amador. É supersticiosa, liga muito aos signos e está a aprender a ler o baralho cigano de Tarot.

Admite ter “pavio curto”, ser persistente e teimosa. É espontânea, fala muito alto e diz que gosta de mandar nos outros. ​

Não gosta de desarrumação e acredita que vai assumir as rédeas no Big Brother.​​

FRANCISCO VALE

24 anos , Esposende

O Francisco joga futebol desde os 5 anos e foi federado no Varzim Sport Clube. Sempre passou por momentos de muita pressão no futebol. Entrou na faculdade em Engenharia Informática, mas deixou o curso em suspenso.

Não tem namorada há 4 meses, mas tem um sorriso cativante e sabe bem como usá-lo. ​

Perde muito tempo com cuidados de beleza, admite que é bastante vaidoso e preocupado com o seu look, sobretudo o cabelo. ​

Detesta ver concorrentes preguiçosos. Afirma que não vai passar férias para o Big Brother e que vai provar que merece esta oportunidade.

