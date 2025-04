Big Brother recebe concorrente que foi Miss Brasil. E as fotografias são de outro mundo

Adrielle Peixoto, de 24 anos, é a mais recente moradora da casa do Big Brother. A nova concorrente é modelo e tem fortes ligações ao Brasil, onde já ganhou vários títulos de Miss. No Instagram, Adrielle tem várias fotografias do seu trabalho como modelo, assim como dos concursos de Miss que já venceu. Adrielle já foi eleita Miss Brasil.

A nova concorrente da casa do Big Brother tem uma forte presença no mundo digital, contado já com mais de doze mil seguidores nas redes sociais. A modelo que vive em Portugal desde 2022 arrasa nas mesmas, onde posta fotografias suas!

