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Big Brother Verão 2026: Descubra quem entrou na nova edição

  • Big Brother
Conheça todos os concorrentes do Big Brother Verão 2026. Veja as fotografias, descubra os perfis e saiba quem entrou na nova edição apresentada por Maria Botelho Moniz.

O Big Brother Verão 2026 já arrancou. Apresentado por Maria Botelho Moniz, o reality show da TVI volta a reunir um grupo de concorrentes com perfis muito distintos, prontos para enfrentar o desafio de viver sob o olhar atento das câmaras, 24 horas por dia.

Nesta galeria, pode conhecer todos os concorrentes do Big Brother Verão 2026. Descubra quem são os novos habitantes da casa, veja as suas fotografias e fique a par dos detalhes mais marcantes do percurso e da personalidade de cada um.

Conheça, um a um, os protagonistas da nova edição do Big Brother Verão:

 

JOANA. 23 anos | Aveiro

Repositora num supermercado e criadora de conteúdos para redes sociais, Joana sonha entrar num reality show há vários anos. Extrovertida, explosiva e muito comunicativa, assume-se como líder nata e adora ser o centro das atenções. Não gosta de acordar cedo e confessa ser um pouco preguiçosa. Garante que vai entrar para ser protagonista desde o primeiro dia.

 

BORIS. 37 anos | Leiria

Mergulhador profissional, trabalha em operações subaquáticas de alto risco em barragens, navios e obras marítimas. Casado  quase há 20 anos e pai de dois filhos, define-se como extrovertido, frontal e extremamente competitivo. Garante que não vem para o Big Brother fazer figuração e promete dar que falar.

 

MARIANA SALGUEIRO. 52 anos | Lisboa

Operadora numa central de táxis, Mariana assume-se como uma mulher divertida, espontânea e cheia de energia. Depois de uma vida marcada por grandes desafios, acredita que chegou a altura de realizar o sonho que tem há 26 anos- entrar no Big Brother. Adora conviver, fazer novas amizades e aproveitar cada momento. Considera-se uma alma jovem, cheia de energia. Garante que ninguém se vai esquecer dela, nem dentro nem fora da casa.

 

MARIANA SÁ. 23 anos | Vizela

Rececionista numa clínica de nutrição, Mariana estudou Direito durante três anos, mas acabou mudar de direção. Frontal, divertida e imprevisível, assume que tanto pode estar a rir como a discutir. Adora dar nas vistas e não tem medo de enfrentar quem considera injusto.  Acordar cedo é para si uma tarefa difícil bem como arrumar as suas roupas. De gargalhada fácil, afirma que nasceu para marcar presença.

 

AFONSO. 24 anos | Viana do Castelo

Já foi futebolista, mas prepara-se para iniciar uma nova etapa profissional na área da soldadura. Vaidoso, confiante e assumidamente conquistador, garante que a conversa é a sua melhor arma. Afirma não ter medo de dizer o que pensa, mesmo quando não domina os temas. Acredita que merece uma oportunidade para mostrar quem realmente é.

 

JOAQUIM. 28 anos | Guimarães

Designer de interiores e criador de conteúdos, sempre sonhou participar num reality show. Competitivo, intenso e muito sociável, divide-se entre o trabalho, o desporto e as redes sociais. Define-se como direto, impulsivo e excelente comunicador. Entra na Casa determinado a jogar sem filtros, com humor e inteligência.

 

RAQUEL. 29 anos | Loulé

Empreendedora e apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal, Raquel quer usar o prémio para criar uma comunidade de apoio e empoderamento feminino. Espiritual, determinada e muito vaidosa, não abdica dos seus valores. Acredita ser uma mais-valia dentro da Casa pois sabe que as suas opiniões vão dar que falar. Promete ser autêntica e genuína.

 

TATIANA. 45 anos | Angola

Empresária e figura conhecida em vários países africanos, Tatiana participou no Big Brother África em 2007, onde alcançou o segundo lugar. Confiante, elegante e assumidamente competitiva, acredita que tem tudo para vencer. Sensível e emotiva, tanto pode ser a melhor amiga como uma rival temível. Entra à procura de um novo desafio, determinada a agitar a casa e deixar a sua marca.

 

NUNO. 28 anos | Macau

Jogador de futebol profissional, já representou a Seleção de Macau e passou por clubes ingleses, incluindo o Manchester City. Brincalhão e competitivo, entra no programa à procura de um novo desafio. Considera ser uma pessoa muito positiva que mesmo nas dificuldades consegue encontrar algo de bom.

Promete leveza, mas também liderança.

 

MIGUEL. 23 anos | Santarém

Estudante de Matemática Aplicada e apaixonado por futebol, Miguel assume-se como competitivo, comunicativo e muito ambicioso. Extremamente vaidoso, provocador e fã assumido de reality shows, acredita ter talento para os jogos psicológicos e sonha alcançar a notoriedade que o programa pode trazer. Quer entrar na casa porque acredita que tem o que é preciso para vencer.

 

ÍRIS. 23 anos | Lisboa

Profissional de marketing e promotora de eventos, Íris destaca-se pela sua veia artística, inteligência, frontalidade e capacidade de comunicação. Curiosa e sociável, interessa-se por temas tão diferentes como política, cultura ou mitologia grega. Filha de bailarinos, herdou deles o gosto pela dança. Acredita que a sua personalidade forte e irreverente fará dela uma concorrente impossível de ignorar.

 

DIEGO. 40 anos | Brasil

Licenciado em Comunicação Social, trabalhou 10 anos na banca, mas cansou-se e mudou-se do Brasil para Portugal à procura de uma vida mais tranquila.  Paralelamente é tarólogo e muito apaixonado pelo esoterismo.  Falador, divertido e assumidamente fã de uma boa fofoca, garante que é impossível ficar indiferente à sua presença. Promete animar do primeiro ao último dia.

 

ANA LUÍSA. 53 anos  | Torres Vedras

Empresária no ramo alimentar e atleta federada em atletismo e apaixonada por crossfit, diz que competição é o seu nome do meio.  Casada e mãe de 3 filhos, vem para o Big Brother para concretizar um desejo antigo. Considera-se um pouco mandona, mas também bastante sensível e  quer mostrar a todos que não há idade para realizar sonhos. Assume ter perfil de líder e vai lutar desde o primeiro instante para sair vencedora.

 

JOÃO GOMES. 26 anos | Torres Vedras

Empresário no ramo alimentar e treinador de futebol, João cresceu ligado ao negócio da família. Solteiro, confessa ter um fraquinho por mulheres com personalidade forte. Responsável e muito trabalhador, tem também um lado provocador e confessa que gosta de "deitar lenha para a fogueira". Entra para viver a experiência ao máximo e promete ser muito ativo na casa.

 

SARA . 21 anos | Guimarães

Gerente de um café familiar em Guimarães, divide os dias entre o trabalho e a paixão pelas motas. Trabalhadora, direta e muito determinada, admite que gosta de liderar e tem dificuldade em receber ordens. Solteira há mais de um ano, brinca que prefere rapazes mais tranquilos para poder ser ela a mandar. Não consegue ficar calada perante mentiras ou injustiças.

 

PEDRO. 28 anos | Trofa

Formado em Engenharia Civil, percebeu cedo que não queria seguir a área e encontrou no imobiliário, a profissão certa para si. Vive com o pai, com quem mantém uma relação próxima. Solteiro e sem nunca ter tido uma relação séria, assume-se como intenso, emocional e romântico. Gosta de cuidar de si, investe tempo a ler e a aprender mais sobre a mente humana.  Entra na Casa disposto a provar o seu valor.

 

VANESSA. 30 anos | Setúbal

Empresária no negócio da família, licenciou-se em Direito, mas percebeu rapidamente que não nasceu para estar parada. Opinativa, despachada e líder por natureza, criou a associação Corações Santola, dedicada a projetos solidários em São Tomé e Príncipe. Tem um forte sentido de justiça e não foge a debates. Acredita que vai fazer-se ouvir e mexer com a Casa.

 

JOÃO VENTURA. 42 anos | Guimarães

Ator e professor de teatro, João diz estar numa crise de meia-idade antecipada e a precisar de um desafio novo. A sua grande mais valia é ser extremamente versátil e camaleónico. Tanto pode ser o carismático, como o ácido e sarcástico ou até o mais vulnerável. Apaixonado por pessoas, assume-se como inteligente, observador, muito comunicativo e acredita que sabe ler bem os outros.

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