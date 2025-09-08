«Boas energias e zero confusão»: As férias de Maria Cerqueira Gomes antes da grande estreia da TVI

Maria Cerqueira Gomes aproveitou os primeiros dias do mês de setembro para desfrutar de umas férias relaxantes e paradisíacas em Ibiza, em Espanha.

No sábado, 13 de setembro, estreia o novo formato conduzido pela apresentadora, Ora Bolas, dois dias depois de a TVI apresentar também nova temporada do canal, a 11 de setembro.

Antes de todas essas novidades, Maria Cerqueira Gomes decidiu refugiar-se no calor das Baleares. «Esta é a minha Ibiza… calma, com boas energias, boa comida e zero confusão 😅! Agora sim… pronta para a NOVA TEMPORADA», escreveu, na legenda de uma publicação, feita no Instagram, onde se mostra naquele paraíso no meio do Mediterrâneo.

