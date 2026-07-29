Bomba: Diana Lopes aquece as redes sociais e mostra-se mais sensual do que nunca

Antes de assumir o comando na Malveira, já incendiava as redes sociais com fotografias que deram muito que falar.

Acaba de chegar à Malveira na pele de capitã, Diana Lopes já tem vindo a surpreender os seguidores, conquistando o pequeno ecrã através de fotografias sensuais nas suas redes socias.

Se nas redes sociais já sabe como incendiar a caixa de comentários, agora o desafio é outro: liderar uma equipa e conquistar o público com a sua postura enquanto capitã. Uma coisa é certa: a ex-concorrente chega à casa com todos os holofotes apontados e as expectativas em alta.

Entre poses arrojadas, looks elegantes e produções que evidenciam a sua confiança, Diana tem conquistado elogios dos fãs, que não poupam comentários à sua beleza e boa forma física.

Agora, resta saber se vai transportar toda essa atitude e irreverência para dentro da casa.

O que já se sabe: fora do jogo, Diana Lopes já sabe como captar todas as atenções.

Percorra a nossa galeria e conheça as fotografias mais sensuais de Diana Lopes.