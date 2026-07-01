Ao Minuto
16:02
10:42
Rivalidade entre casas começou? João Gomes não deixa nada por dizer sobre inquilinos da “Casa da Avó”
15:37
05:34
Na Casa da Avó, João Ventura diz sentir-se excluído pela casa principal: «Vocês podiam fazer um esforço»
14:56
04:16
Mariana Sá diz quem faz o seu tipo: «É ele!» (…) «se me virem com alguém é porque me apaixonei»
12:21
04:11
Ex-concorrente do Secret Story testemunha crime e conta tudo à TVI: "Estavam três senhoras a pedir ajuda"
12:12
06:54
Há quem veja química entre Raquel e Nuno: «Vai acontecer...». Os dois quebram o silêncio
11:48
Trocou a secretária pelo avião e já correu o mundo por bons motivos: O outro lado da vida desta concorrente
11:15
Esta concorrente do Big Brother Verão trocou Direito pela área social e estas imagens são a prova
11:07
Big Brother Verão: Boris tem uma profissão de risco e músculos impressionantes que deixam qualquer um de queixo caído
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Rivalidade entre casas começou? João Gomes não deixa nada por dizer sobre inquilinos da “Casa da Avó”
Há 24 min
Na Casa da Avó, João Ventura diz sentir-se excluído pela casa principal: «Vocês podiam fazer um esforço»
Há 49 min
Rita Almeida fala pela primeira vez sobre a morte de Maycon Douglas: «Tentei perceber o porquê»
Há 57 min
Mariana Sá diz quem faz o seu tipo: «É ele!» (…) «se me virem com alguém é porque me apaixonei»
Há 1h e 30min
Mais Vistos
Poucos sabem, mas Tatiana Durão já namorou com um conhecido cantor. O nome vai surpreender
Hoje às 09:52
Entrou na casa como “Maria Chuteira”, mas na Internet é uma bomba. Mariana Sá como nunca a viu
Ontem às 15:53
Piscina gigante e ambiente digno de um resort: Catarina Miranda abre as portas da nova casa de luxo
Ontem às 11:39
Notícias
Rita Almeida fala pela primeira vez sobre a morte de Maycon Douglas: «Tentei perceber o porquê»
Há 57 min
Fez história no Secret Story. Hoje é notícia por presenciar crime grave: «Estavam a pedir ajuda»
Há 1h e 46min
Inédito! Rita Almeida faz revelação surpreendente sobre fim do namoro com Marcelo Palma: «Senti vergonha»
Há 1h e 49min
EXCLUSIVOS BB
02:10
A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou
29 jun, 00:10
Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco
28 jun, 23:04
04:48
Reviravolta de "milhões": Joaquim está de regresso à casa e o futuro de Tatiana no jogo muda por completo
28 jun, 22:44
FORA DA CASA
Rita Almeida fala pela primeira vez sobre a morte de Maycon Douglas: «Tentei perceber o porquê»
Há 57 min
Fez história no Secret Story. Hoje é notícia por presenciar crime grave: «Estavam a pedir ajuda»
Há 1h e 46min
Inédito! Rita Almeida faz revelação surpreendente sobre fim do namoro com Marcelo Palma: «Senti vergonha»
Há 1h e 49min
Mais simples do que nunca! Cristina Ferreira surge sem maquilhagem: «Viver sem medos, nem culpas»
Há 1h e 52min
TVI Reality
Traumas, luto, recomeços e superação. Fique a conhecer as histórias mais duras dos concorrentes do Big Brother Verão
Ontem às 19:34
02:44
Joana é "esquisita" com a comida e leva os colegas ao "limite": «Mas como assim...»
Ontem às 14:47
04:48
Tenso. Joana e João Ventura rasgam os colegas da Casa principal: «O meu santo não bateu (...) básicos»
Ontem às 14:10
Outros Sites
Polémica no universo "Big Brother": Igor Rodriguez pondera processo contra Nuno Brito
Há 3 min
selfie
Casados há quase 20 anos: veja como é a mulher de Boris Carvalho, do "Big Brother Verão"!
Hoje às 08:30
selfie