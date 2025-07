Bruna Fortunato: a amiga de Ana Duarte que conquista as redes sociais com fotos escaldantes

Bruna Fortunato, amiga de Ana Duarte, concorrente do Big Brother Verão, é um verdadeiro fenómeno no Instagram pelas suas curvas e pelas fotos escaldantes em biquíni que partilha com os mais de 147 mil seguidores.

Personal trainer e influenciadora digital, Bruna Fortunato é a prova viva de que por trás de cada imagem poderosa existe uma mulher com garra… e uma história que merece ser contada.

Foi no programa Dois às 10 que muitos portugueses descobriram o outro lado da mulher que hoje brilha nas redes sociais: Bruna Fortunato foi mãe aos 14 anos e, atualmente, com 31, tem uma filha de 16, Diana. Quando surgiram juntas, ninguém acreditava que seriam mãe e filha — e a cumplicidade entre ambas é simplesmente arrebatadora.

Mas também foi a amizade com Ana Duarte, concorrente do Big Brother Verão, que trouxe novamente Bruna Fortunato para o centro das atenções. Numa das suas últimas publicações, Ana Duarte comentou “Amor da sua bestie ❤️ te amo momo.”

Uma frase que resume o carinho e a ligação especial entre as duas.

Nesta galeria, reunimos algumas das imagens mais marcantes de Bruna Fortunato: registos onde sensualidade, confiança e autenticidade caminham lado a lado.

Prepare-se para se surpreender com o carisma de uma mulher que inspira — dentro e fora das redes.