Bruna Gomes e Bernardo Sousa vivem férias de luxo! Fotos mostram romance e muita diversão

O amor está no ar… e no mar! Bruna Gomes e Bernardo Sousa, vencedores de diferentes edições do Big Brother, estão a desfrutar de umas férias inesquecíveis num destino de sonho, rodeados de natureza, águas cristalinas e muito romantismo.

O casal tem publicado várias imagens a bordo de um iate de luxo, onde não faltam mergulhos refrescantes, paisagens de cortar a respiração e momentos de pura descontração.

Bruna, sempre elegante, tem arrancado elogios com os seus looks de verão, especialmente com um biquíni ousado que deixou os fãs rendidos. Chegou até a revelar uma tatuagem numa zona íntima!

Entre poses sensuais, momentos divertidos e beijinhos apaixonados, há ainda espaço para a ternura: a cadelinha do casal também marcou presença e protagonizou várias cenas adoráveis que mostram que, nestas férias, a família está completa.

Deslize pela galeria e veja todas as fotos destas férias de sonho, incluindo a tatuagem de Bruna.