Bruna Gomes lamenta incidente de Bernardo Sousa: "precisamos estar fortes"

Bernardo Sousa teve um incidente que fez com que perdesse o primeiro lugar numa corrida super importante, o torneio da companhia 'GoodYear', que decorreu desta vez no Texas, nos Estados Unidos.

Bruna Gomes, mulher do piloto e influencer digital, lamentou o sucedido, num longo texto que partilhou na sua página de Instagram e no qual se declara a Bernardo.

«Uma da manhã aqui em Portugal, e acabou mais uma corrida de seis horas, cinco delas em primeiro lugar. Por uma questão climática e decisão da equipe, esse posto foi perdido nos últimos minutos. Nos minutos finais», começou por referir.

Bruna acrescentou: «E assim são as corridas. Na verdade, assim é a vida, não é? Ela muda o tempo todo, e precisamos estar fortes para enfrentar todas as divergências».

«Até conhecer o Bernardo, eu me achava uma pessoa resiliente, mas depois dele, talvez essa palavra, e tudo o que ela significa, tenha ganhado ainda mais força».

A influencer digital sublinhou: «Todos queremos estar lá, queremos chegar, queremos estar perto… mas qual é a linha? A estrada também é bonita. Ela também tem valor. E mesmo com um nó na garganta a cada volta, temos a oportunidade de tentar mais uma vez».

«E isso tudo aprendi com ele. Por isso, tenho certeza de que casei com a pessoa certa. O caminho se constrói com honestidade e luta e nisso, nisso ele já é campeão», rematou Bruna Gomes.