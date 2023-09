6 set, 10:11

Bruna Gomes arrasou com mais um look de cortar a respiração.

Bruna Gomes, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», somou elogios por parte dos fãs e seguidores, ao partilhar fotografias com um look total de ganga.

«Brilho e jeans», escreveu a influencer digital na sua página de Instagram, sendo depois inundada de elogios na caixa de comentários.

Na partilha pode ler-se: «Nossa senhora»; «Perfeita»; «Maravilhosa»; «Diva»; «Babo muito nos lookinhos».

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens partilhadas por Bruna Gomes.