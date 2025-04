Bruno Savate já tem um concorrente preferido na atual edição do Big Brother. Surpreenda-se com a sua preferência

Bruno Savate recorreu às suas redes sociais para demonstrar o seu favoritismo em relação aos concorrentes do Big Brother 2025. O vencedor do Big Brother - Desafio Final mostrou o seu apoio a Luís Gonçalves e, ainda, teceu duras críticas a Lisa Schincariol.

Recorde-se que Lisa Schincariol e Luís Gonçalves foram protagonistas de uma acesa troca de palavras que culminou num forte desentendimento. Foi no seguimento deste desacato que a tensão entre os concorrentes subiu, levando a concorrente a comparar Luís a Bruno Savate. Esta comparação foi feita com o intuito de criticar a postura de Luís Gonçalves no jogo, já que Lisa o considera "politicamente correto".

As imagens não deixaram Bruno Savate indiferente. O vencedor do Big Brother - Desafio Final reagiu às palavras da concorrente, mostrando o seu desagrado com a mesma. Na mesma mensagem, Bruno Savate foi explícito: está a apoiar Luís Gonçalves.