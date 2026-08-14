Cara conhecida perde 25 kg em menos de um ano. E estas fotos mostram o quanto está diferente

Quase um ano depois de ter passado, de forma fugaz, pelo Secret Story 9, Fábio Daniel voltou a captar as atenções dos portugueses, desta vez, pelos melhores motivos. O ex-concorrente, que desistiu do programa poucas horas após a sua entrada, partilhou esta terça-feira, dia 11 de agosto, fotografias que documentam uma notável transformação física, conquistada ao longo dos últimos meses.

Através das redes sociais, Fábio Daniel revelou já ter perdido 25 quilos. Segundo o próprio, a fase mais exigente do processo já ficou para trás. O foco passa agora por consolidar os resultados alcançados e manter um estilo de vida saudável, sem viver permanentemente sob a pressão de estar "em dieta".

Quanto ao método que o levou a esta mudança, Fábio Daniel foi transparente: nada de fórmulas mágicas. Destacou a importância de uma alimentação rica em proteína, treino regular, acompanhamento profissional, descanso adequado e pequenas escolhas do dia a dia que consegue repetir de forma consistente.