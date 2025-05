Carolina Braga mais distante de Diogo Bordin e põe o 'ex-namorado' ao barulho

A relação entre Diogo Bordin e Carolina Braga tremeu depois de, na última gala do Big Brother, o concorrente ter tido um encontro inesperado - e indesejado - com o suposto ex-namorado da sua amiga especial (trata-se de uma partida do Big, mas os concorrentes ainda não sabem).

Desde então, o modelo brasileiro tem-se mostrado muito desconfortável com a situação, mas mais incomodada ficou ainda Carolina, que lamenta o facto de não ter tido ela uma conversa com o ex-companheiro.

Esta manhã, os concorrentes acordaram distantes e Diogo Bordin pediu para falar com a "namorada" para poderem resolver as coisas.

No jardim, Diogo lamentou que Carolina esteja mais calada e distante. «E só não quero ficar no escuro. Hoje eu tentei te abraçar e você mal se mexeu. Obviamente você está muito incomodada e parece que não quer falar comigo», disse.

«Não te quero estar a afastar por uma coisa que tu tens zero culpa. Mas fiquei chocada com isto, não estava à espera. Continuo sem perceber porque é que isto aconteceu», explanou Carolina. A mim custa-me que tu tenhas passado por uma situação onde eu não gostaria de ter estado (...). Eu não estou mal contigo, é uma sensação que não te consigo explicar. Não fizeste nada de errado. Foste educado. Eu não gosto de estar nesta posição», acrescentou.