Carolina Braga muda radicalmente de vida após a separação de Diogo Bordin

Diogo Bordin e Carolina Braga surpreenderam ao confirmar o fim do namoro, ao fim de dois meses de namoro. O amor, que começou no Big Brother 2025, não resistiu e os dois seguiram rumos em separado.

Após a separação, Carolina Braga 'recomeçou' uma nova vida, mais radiante do que nunca e a cumprir sonhos antigos. Nos stories do Instagram, a ex-concorrente mostrou as chaves da casa nova.

«O dia em que assinei o contrato da minha casa e que finalmente tenho as chaves do nosso novo lar. Um novo começo para mim, Scott e Noa. Que comecem as mudanças», escreveu Carolina.

Muito se tem falado sobre o fim desta relação e António Leal e Silva, grande amigo de Diogo Bordin, veio esclarecer as circunstâncias. O comentador garantiu que os agora ex-namorados se continuam a dar bem e que a rutura aconteceu de «comum acordo».

«Eles tiveram uma relação, como toda a gente sabe. Eu acho que acabou, e a informação que tenho é que acabou de comum acordo. São duas pessoas civilizadas, que gostam um do outro, que se dão bem. Não se separaram porque houve conflito, separaram-se porque entenderam os dois», declarou.

«Ele tem 37 anos, é um homem feito. Ela é mais nova (…) Mas são pessoas que sabem o que querem. Tomaram uma decisão e a vida deles diz respeito apenas a eles — não diz respeito a fãs nem a mais ninguém», fez questão de frisar António Leal e Silva.

Após o fim do namoro, Diogo Bordin ‘fugiu’ de Portugal e encontra-se de férias longe do País.