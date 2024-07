Carolina Nunes não dá descanso aos fãs e partilha novas fotografias de fazer cair o queixo! Veja a nova sessão em biquíni que está a dar que falar

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, continua a receber muita atenções por parte dos fãs do programa, depois de a sua edição ter terminado.

A jovem do Norte tem partilhado a sua vida nas redes sociais. Carolina Nunes partilhou novas fotografias durante as férias no Algarve e a internet foi abaixo! Veja os registos mais sensuais da concorrente na praia...