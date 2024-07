Carolina Nunes faz procedimento estético de aumento de lábios! Veja como ficou

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, recorreu a um novo procedimento e aumentou o tamanho dos lábios! Veja como ficou

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, continua a receber muita atenções por parte dos fãs do programa, depois de a sua edição ter terminado.

A jovem do Norte tem partilhado a sua vida nas redes sociais. Ontem, Carolina Nunes fez um procedimento estético de aumento dos lábios e o resultado está nesta galeria de fotos que preparámos para si.

Além do amor com João Oliveira, que continua a dar que falar, Carolina Nunes tomou também uma outra decisão: fez uma nova tatuagem, que segundo o que escreveu, resolveu fazer logo após a sua saída da casa do Big Brother e ainda garantiu: «Não parei por aqui». Ora veja: