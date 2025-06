Carolina Nunes perde 7 quilos em dois meses. O antes e depois

Carolina Nunes mudou a imagem e está mais confiante. A ex-concorrente do Big Brother 2024 está mais magra. Perdeu sete quilos em dois meses e garante que o conseguiu «sem passar fome». Nas redes sociais, a jovem celebrou a conquista e desvendou o segredo por trás deste sucesso: Uma alimentação equilibrada e muito foco.

«Dois meses de foco, consistência e muito apoio! Hoje, saio com um sorriso gigante: menos sete quilos na balança e menos percentagem de massa gorda. O mais incrível? Nunca passei fome, nunca deixei de comer bem – aliás, aprendi a alimentar-me melhor e a respeitar o meu corpo. Sim, houve dias mais difíceis, momentos em que me apetecia desistir… Mas sempre visualizei o objetivo final. E, hoje, posso dizer com orgulho: consegui», desvendou.

«Mais um objetivo pessoal cumprido e o coração a transbordar de alegria. (…) Escolham cuidar de vocês!», finalizou.

Recorde-se que na semana passada foi tornado público que Carolina Nunes está separada de João Oliveira. O casalinho, que se apaixonou dentro do reality show da TVI, colocou um ponto final na relação. Os dois garantiram «não estar de costas voltadas» e focados «nas vidas individuais».

