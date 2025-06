Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, mostra transformação impressionante e inspira seguidores! Veja as fotografias

Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, conhecido pela sua participação na Casa dos Segredos 2 e no Big Brother Famosos 2, partilhou nas redes sociais imagens da sua mais recente transformação física e emocional.

As fotografias, publicadas no Instagram, mostram o resultado de um percurso feito com dedicação, persistência e mudanças de estilo de vida. «É mais do que um corpo, é a certeza de como irei viver a vida daqui para a frente», escreveu Carolina, emocionando os seguidores.

A influenciadora aproveitou ainda para agradecer o apoio do companheiro, Marco Costa, e da treinadora pessoal, deixando uma mensagem inspiradora a quem a segue.

