Casa a 'arder': Manhã de confrontos leva Érica Reis às lágrimas

O clima na casa do Big Brother está a subir cada vez mais, e as discussões são cada vez mais acesas. Durante a manhã, vários concorrentes entraram em confronto, culminando numa acesa troca de palavras. Adrielle Peixoto, Érica Reis e Luís Gonçalves estiveram no epicentro destes desacatos marcados pela gritaria.

Esta manhã, Érica Reis acusou Solange Tavares de dormir durante o dia, o que gerou um confronto entre as duas. Solange reagiu com provocações e críticas ao grupo de Érica, que respondeu com duras acusações, dizendo que Solange nunca quis criar uma relação com ela.

O ambiente ficou tenso quando Luís Gonçalves criticou Érica Reis, acusando-a de não aceitar opiniões contrárias. Érica reagiu exaltada, dizendo que Luís não devia intrometer-se, o que agravou o clima e gerou tensão na casa.

Érica Reis teve novo confronto, agora com Adrielle Peixoto, que a acusou de ter dupla personalidade e de não ser leal. Érica exaltou-se novamente e respondeu com insultos, acentuando o conflito entre as duas.

Os fortes e intensos confrontos dos quais Érica Reis foi protagonista, levaram a concorrente às lágrimas. Após estes desentendimentos, Érica abandonou a sala em pranto enquanto se debatia sobre a personalidade de Adrielle Peixoto.

