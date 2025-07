Casa ao rubro: concorrentes envolvem-se em fortes discussões e estas são as imagens explosivas que não vai querer perder

As últimas horas na casa do Big Brother Verão têm sido intensas e, sem dúvida, as mais polémicas desde o início desta edição.

As discussões têm prevalecido e não há um concorrente que fique de fora. Tudo começou na noite desta segunda-feira, 28 de julho, quando Bruno de Carvalho e Afonso Leitão se desentenderam e começaram a trocar insultos.

Em paralelo, também Catarina Miranda e João Oliveira se envolveram numa forte discussão e a casa viu-se obrigada a intervir nas duas discussões.

Já hoje, a tensão continuou, mas a estes quatro protagonistas juntaram-se Daniela Santos, Jéssica Vieira, Viriato Quintela e até Ana Duarte.

A casa incendiou-se e nós reunimos as imagens cheias de tensão que marcam esta terça-feira, 29 de julho. Lágrimas, gritos, insultos e até ameaças: percorra a nossa galeria e veja tudo!