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Casa nova, vida nova: Catarina Miranda mostra refúgio de sonho após fim de namoro. E as fotos provam o luxo

  • Bárbara Francisco
As imagens da casa surpreendem

Depois de encerrar o capítulo da relação com Afonso Leitão, Catarina Miranda apostou numa mudança radical: trocou de morada e não resistiu a documentar, nas redes sociais, os primeiros dias na nova habitação.

Logo nas primeiras imagens fica claro o que mais se destaca: a piscina. Instalada num condomínio moderno, a piscina assume um papel central na propriedade e confere ao espaço um ambiente que lembra um resort de férias, com espaços amplos, acabamentos atuais e muita luz natural a entrar pelas divisões.

O interior da casa segue a mesma linha de sofisticação discreta. Os conteúdos partilhados pela influenciadora deixam ver uma decoração minimalista, dominada por tons claros e um design moderno, que resulta num ambiente simultaneamente elegante e acolhedor.

A chegada a esta nova casa acontece pouco depois do fim do namoro com Afonso Leitão, relação que foi seguida com atenção pelos fãs de Catarina Miranda ao longo dos últimos tempos. Agora, com esse capítulo fechado, a ribatejana parece direcionar as energias para si própria, para a carreira e para este novo lar, que surge como o símbolo de um recomeço.

Percorra agora a galeria que preparámos para si e veja as melhores fotos da foto de luxo da ex-concorrente

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