Catarina Miranda desfaz-se em lágrimas com entrada do novo concorrente: «Era o meu sonho e ele destruiu tudo»

João Oliveira é o novo concorrente do Big Brother Verão e, mal entrou, deixou Catarina Miranda em lágrimas. É que, da última vez que estiveram juntos numa casa, uma discussão entre os dois acabou com a expulsão da jovem de Almeirim.

«Ele levou-me a ser expulsa. Não estou contente por ver o João porque (o Big Brother 2024) era o meu sonho e o João destruiu tudo», afirmou a concorrente, lavada em lágrimas.

João Oliveira retorquiu: «Não fui eu que mandei o copo».

Veja aqui o momento:



No Especial do Big Brother Verão, as portas da casa voltaram a abrir-se para João Oliveira, ex-concorrente do Big Brother Verão, e Catarina Miranda acabou lavada em lágrimas.

Isto porque a concorrente foi expulsa daquela edição do reality show da TVI depois de uma acesa discussão com João Oliveira.

Recorde aqui o momento:

Percorra a nossa galeria e veja as imagens de Catarina Miranda em lágrimas.