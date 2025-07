Catarina Miranda e Afonso Leitão: uma relação conturbada contada em imagens

Nem todas as histórias seguem um caminho linear — e a de Catarina Miranda e Afonso Leitão é o reflexo disso. Entre alegados beijos e discussões, momentos cúmplices e silêncios pesados, os dois viveram uma relação marcada por altos e baixos, que captou a atenção do público desde os primeiros instantes. Cada imagem, cada expressão captada pela câmara, parece contar mais do que mil palavras.

Ao longo do tempo, foram muitos os registos que revelaram a intensidade deste vínculo — ora apaixonado, ora turbulento — que dividiu opiniões, mas nunca deixou ninguém indiferente. Catarina e Afonso mostraram sempre emoções à flor da pele, numa dança constante entre o querer e o afastar-se.

Nesta galeria revisitamos, em imagens, alguns dos instantes mais marcantes desta ligação intensa.