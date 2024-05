Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e a casa reagiu assim... Veja as imagens mais marcantes!

A expulsão de Catarina Miranda deixou a casa do Big Brother em choque! Veja as reações

No Big Brother, a hora de almoço parecia tranquila, até que num abrir e fechar de olhos, os ânimos exaltaram-se! Catarina Miranda mostrou-se muito incomodada e revoltada com uma brincadeira de João Oliveira, que a deixou muito desconfortável.

Limites acabaram por ser ultrapassados, quando Catarina Miranda pega num copo, atira-o e estilhaça-o. Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado, acabou atingido pelos cacos.

Durante a Emissão Especial do Big Brother, os concorrentes foram confrontados com as imagens inéditas que revelam todos os ângulos da atitude polémica de Catarina Miranda.

Devido à atitude da concorrente, o anfitrião da casa mais vigiada do País tomou uma decisão: «Depois de avaliar o que aconteceu esta tarde, considero que a atitude da Catarina Miranda é de uma agressividade inaceitável…», começou por dizer a entidade soberana.

«Perante estes atos, Catarina, decidi expulsá-la do Big Brother», anunciou.

Ao ouvir a decisão do Big brother, Catarina Miranda dirigiu-se ao quarto e mostrou-se incrédula com a situação: «Isto só pode ser mentira»

A concorrente deitou-se na casa e lamentou: «Ai Big eu dei a minha vida por isto! você não está a perceber».

Gabriel Sousa e Margarida Castro foram para junto da colega e tentaram acalmá-la, dando-lhe água com açucar. Catarina Miranda acabou por ser levado ao colo para o confessionário. Veja aqui o momento:

