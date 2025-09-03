Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

No Big Brother, nem sempre são as grandes discussões que marcam a noite. Desta vez, foi uma aposta inesperada entre Catarina Miranda e Afonso Leitão que roubou atenções.

O desafio parecia inofensivo, mas acabou por terminar num momento insólito: Catarina Miranda tentou cumprir a aposta com um beijo, enquanto Afonso Leitão não escondeu o desconforto e a cara de aflição que rapidamente se tornaram virais.

