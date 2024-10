Veja aqui a galeria!

Catarina Sampaio é ex-concorrente «Big Brother 2024» e marcou os portugueses pela sua aproximação na casa com Fábio Caçador, ex-concorrente com quem tinha uma grande amizade.

Recentemente, Catarina Sampaio partilhou uma fotografia no Instagram, a posar em biquíni no Spa, com a seguinte descrição: «O momento certo é sempre o AGORA …».

Veja aqui: