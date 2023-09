Cátia Basílio mostra foto inédita do rosto do filho: «Decidi apresentar o Santiago»

2 set, 22:09

Veja estas e outras imagens do pequeno Santiago.

Cátia Basílio, ex-concorrente do Big Brother, mostrou pela primeira vez o rosto do filho bebé, o pequeno Santiago, que nasceu no passado mês de julho.

Primeiro, nas stories do Instagram, Cátia Basílio mostrou o rosto do bebé com uns óculos de sol, que a própria já admitiu terem sido difíceis de encontrar.

Depois, no feed da mesma rede social, a ex-concorrente mostrou a carinha sem óculos e fez uma bonita declaração de amor: «Decidi apresentar o Santiago aqui, muito antes daquilo que sentia e achava que iria fazer», escreveu.

«Mas não consigo guardar estas fotografias da primeira semana de vida dele apenas para mim. Ele já mudou bastante, mais umas semanas e já irá fazer dois meses, o tempo realmente passa muito rápido e eu quero aproveitar tudo com ele», acrescentou.

Cátia Basílio continuou: «É desafiante, cansativo e estamos sempre com o coração na mão, mas ao mesmo tempo é tão bom, tão doce, tão leve este amor!».

«É um amor que não se explica, é como se eu estivesse a minha vida toda a espera para o embalar, cheirar, olhar, sentir o seu calor e dar muito amor. Nasceu de mim, e eu renasci graças a ele!», rematou.

Percorra a nossa galeria e veja esta e outras imagens do bebé e da gravidez de Cátia Basílio.