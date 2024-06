Cátia Basílio partilha fotografia ternurenta com o filho! Veja como está crescido

Veja a galeria!

Cátia Basílio, ex-concorrente do Big Brother foi mãe pela primeira vez do pequeno Santiago, há 1 ano. Na altura, a novidade foi avançada pela própria, através de uma publicação nas redes sociais. Pouco tempo depois, a ex-concorrente esteve no Dois às 10 e falou sobre o nascimento do filho.

Desde o nascimento do filho que a ex-concorrente partilha frequentemente registos em família, composta agora por três membros. A recém mamã mostra-se encantada com o mundo da maternidade e faz questão de partilhar as pequenas primeiras conquistas do filho com os seguidores.

A ex-concorrente do Big Brother, tem partilhado vários registos com o seu pequeno Santiago. Um deles, foi num almoço com vários ex-concorrentes do reality show: Ricardo Pereira, Joana Schreyer; Diogo Marques; Jéssica Antunes e Rui Pedro.