Ao Minuto
20:50
09:17
Depois de uma grande discussão, Sara desabafa com Ana Luísa: «Ainda há pessoas a concordar com o que a Tatiana fez»
19:37
01:39
Afonso inconsolável: «Vim aqui melhorar a minha vida e a minha família vê-me a pôr uma rapariga a chorar»
17:46
Já esteve no topo e agora está em último no ranking de popularidade: Este concorrente é o menos favorito do público
16:30
03:50
Ventura sobre Sara: «Está tão focada no Nuno que mete a Tatiana de lado». Tatiana confessa incómodo
16:11
08:14
Aos berros e muito perto! Sara e Tatiana na maior discussão de sempre: «Para mim não és nada!»
16:05
04:11
Tatiana e Sara tentam resolver-se, mas não corre como esperado: «Eu aceitava a crítica (…) se fosse alguém diferente de mim»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Contou que vai ser pai de novo e foi acusado de não ligar à filha mais velha. Mas há mais…
Há 33 min
Depois de uma grande discussão, Sara desabafa com Ana Luísa: «Ainda há pessoas a concordar com o que a Tatiana fez»
Há 1h e 18min
Afonso tenta desculpar-se a Sara, mas deixa-a em lágrimas: «Não fales mais, por favor»
Há 2h e 17min
Afonso recebe convites para a festa, mas recusa ir. E quem fica com ele vê tudo na sala
Há 2h e 23min
Afonso inconsolável: «Vim aqui melhorar a minha vida e a minha família vê-me a pôr uma rapariga a chorar»
Há 2h e 31min
Sara lavada em lágrimas por causa de Afonso: «Senti-me mesmo mal». Ele não se conforma
Há 2h e 32min
Mais Vistos
Espaço exterior, closet e divisões espaçosas. Flávia Monteiro mostra obra da nova casa: «Estou chocada»
Hoje às 11:47
Cátia Palhinha reaparece após anos afastada das redes sociais. E é capaz de não a reconhecer
Hoje às 17:54
Venceu o Big Brother Portugal há 25 anos. Hoje descobrimos o que é feito dele e está irreconhecível
Ontem às 17:08
Já venceu um reality e é dos solteiros mais cobiçados do País: Adivinha quem é este bebé?
Ontem às 11:35
Notícias
Contou que vai ser pai de novo e foi acusado de não ligar à filha mais velha. Mas há mais…
Há 33 min
Cátia Palhinha reaparece após anos afastada das redes sociais. E é capaz de não a reconhecer
Hoje às 17:54
Já esteve no topo e agora está em último no ranking de popularidade: Este concorrente é o menos favorito do público
Hoje às 17:46
Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público
Hoje às 16:40
EXCLUSIVOS BB
02:04
«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel
3 ago, 19:36
01:57
Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo
14 jul, 09:48
01:14
«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel
10 jul, 01:45
FORA DA CASA
Contou que vai ser pai de novo e foi acusado de não ligar à filha mais velha. Mas há mais…
Há 33 min
Cátia Palhinha reaparece após anos afastada das redes sociais. E é capaz de não a reconhecer
Hoje às 17:54
Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público
Hoje às 16:40
Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona
Hoje às 15:58
TVI Reality
Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público
Hoje às 16:40
Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona
Hoje às 15:58
«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho
Hoje às 14:47
Outros Sites
Com imagens nunca antes vistas, Marcia Soares partilha mensagem enigmática: "Setembro é já amanhã"
Há 36 min
selfie
Após 15 meses de obras, Joana d'Albuquerque mostra nova casa: "Vai ser diferente de todas as que já vi"
Há 45 min
selfie
Explosivo: João Ricardo nomeia fortes candidatos a concorrentes do "Big Brother All Stars"
Há 2h e 6min
selfie