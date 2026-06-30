Ao Minuto

20:50
Depois de uma grande discussão, Sara desabafa com Ana Luísa: «Ainda há pessoas a concordar com o que a Tatiana fez» - Big Brother
09:17

Depois de uma grande discussão, Sara desabafa com Ana Luísa: «Ainda há pessoas a concordar com o que a Tatiana fez»

19:51
Afonso tenta desculpar-se a Sara, mas deixa-a em lágrimas: «Não fales mais, por favor» - Big Brother
05:10

Afonso tenta desculpar-se a Sara, mas deixa-a em lágrimas: «Não fales mais, por favor»

19:45
Afonso recebe convites para a festa, mas recusa ir. E quem fica com ele vê tudo na sala - Big Brother
04:46

Afonso recebe convites para a festa, mas recusa ir. E quem fica com ele vê tudo na sala

19:37
Afonso inconsolável: «Vim aqui melhorar a minha vida e a minha família vê-me a pôr uma rapariga a chorar» - Big Brother
01:39

Afonso inconsolável: «Vim aqui melhorar a minha vida e a minha família vê-me a pôr uma rapariga a chorar»

19:36
Sara lavada em lágrimas por causa de Afonso: «Senti-me mesmo mal». Ele não se conforma - Big Brother
04:58

Sara lavada em lágrimas por causa de Afonso: «Senti-me mesmo mal». Ele não se conforma

19:28
Após conversa com Vanessa, Raquel acaba em lágrimas: «Sinto o findar de uma amizade» - Big Brother
05:00

Após conversa com Vanessa, Raquel acaba em lágrimas: «Sinto o findar de uma amizade»

19:22
Big Brother revela resultado da prova semanal e é inacreditável - Big Brother
04:02

Big Brother revela resultado da prova semanal e é inacreditável

19:16
Nuno diz que Raquel é quem mais mudou para pior. Vanessa e Tatiana discutem - Big Brother
06:26

Nuno diz que Raquel é quem mais mudou para pior. Vanessa e Tatiana discutem

19:08
Ana Luísa sobre Raquel: «Eu oiço, oiço e não percebo nada» - Big Brother
02:40

Ana Luísa sobre Raquel: «Eu oiço, oiço e não percebo nada»

18:46
Nuno conta pormenores da noite com Sara e são surpreendentes: «Nunca tinha…» - Big Brother
02:59

Nuno conta pormenores da noite com Sara e são surpreendentes: «Nunca tinha…»

18:44
Raquel é acusada de ser dramática e o caos instala-se. Concorrente acaba em lágrimas - Big Brother
05:23

Raquel é acusada de ser dramática e o caos instala-se. Concorrente acaba em lágrimas

18:21
O que deu origem à mega discussão de Sara e Tatiana? Mostramos as imagens aqui - Big Brother
04:24

O que deu origem à mega discussão de Sara e Tatiana? Mostramos as imagens aqui

17:46
Já esteve no topo e agora está em último no ranking de popularidade: Este concorrente é o menos favorito do público - Big Brother

Já esteve no topo e agora está em último no ranking de popularidade: Este concorrente é o menos favorito do público

16:50
«Um remake?»: Ana Luísa tem teoria sobre Sara e Nuno e envolve Fanny e João Mota - Big Brother
02:28

«Um remake?»: Ana Luísa tem teoria sobre Sara e Nuno e envolve Fanny e João Mota

16:38
Ana Luísa atira: «Pensei que iam dar uma palmada uma à outra, estavam tão perto» - Big Brother
05:44

Ana Luísa atira: «Pensei que iam dar uma palmada uma à outra, estavam tão perto»

16:30
Ventura sobre Sara: «Está tão focada no Nuno que mete a Tatiana de lado». Tatiana confessa incómodo - Big Brother
03:50

Ventura sobre Sara: «Está tão focada no Nuno que mete a Tatiana de lado». Tatiana confessa incómodo

16:12
Sara passa a mão na cara de Tatiana enquanto as duas gritam. E a casa “vai abaixo” - Big Brother
02:23

Sara passa a mão na cara de Tatiana enquanto as duas gritam. E a casa “vai abaixo”

16:11
Aos berros e muito perto! Sara e Tatiana na maior discussão de sempre: «Para mim não és nada!» - Big Brother
08:14

Aos berros e muito perto! Sara e Tatiana na maior discussão de sempre: «Para mim não és nada!»

16:05
Tatiana e Sara tentam resolver-se, mas não corre como esperado: «Eu aceitava a crítica (…) se fosse alguém diferente de mim» - Big Brother
04:11

Tatiana e Sara tentam resolver-se, mas não corre como esperado: «Eu aceitava a crítica (…) se fosse alguém diferente de mim»

14:20
Em lágrimas, Sara sente-se exausta: «Isto é uma amiga?» - Big Brother
05:06

Em lágrimas, Sara sente-se exausta: «Isto é uma amiga?»

14:08
A falta de humildade volta a ser um tema. Veja o que aconteceu - Big Brother
02:49

A falta de humildade volta a ser um tema. Veja o que aconteceu

12:53
«A mal educada és tu»: Tatiana ataca Vanessa e entram em discussão acesa - Big Brother
03:32

«A mal educada és tu»: Tatiana ataca Vanessa e entram em discussão acesa

12:38
Afonso não gostou da comparação de Ana Luísa, já Tatiana fez questão de lhe dar razão - Big Brother
07:10

Afonso não gostou da comparação de Ana Luísa, já Tatiana fez questão de lhe dar razão

12:22
Nuno questiona Ventura: «Porque é que eu sou o teu rival?» - Big Brother
01:14

Nuno questiona Ventura: «Porque é que eu sou o teu rival?»

12:14
Sara arrasa Raquel e Nuno reage com um enigmático «sem comentários» - Big Brother
04:11

Sara arrasa Raquel e Nuno reage com um enigmático «sem comentários»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Contou que vai ser pai de novo e foi acusado de não ligar à filha mais velha. Mas há mais…

Há 33 min

Depois de uma grande discussão, Sara desabafa com Ana Luísa: «Ainda há pessoas a concordar com o que a Tatiana fez»

Há 1h e 18min

Afonso tenta desculpar-se a Sara, mas deixa-a em lágrimas: «Não fales mais, por favor»

Há 2h e 17min

Afonso recebe convites para a festa, mas recusa ir. E quem fica com ele vê tudo na sala

Há 2h e 23min

Afonso inconsolável: «Vim aqui melhorar a minha vida e a minha família vê-me a pôr uma rapariga a chorar»

Há 2h e 31min

Sara lavada em lágrimas por causa de Afonso: «Senti-me mesmo mal». Ele não se conforma

Há 2h e 32min

Após conversa com Vanessa, Raquel acaba em lágrimas: «Sinto o findar de uma amizade»

Há 2h e 40min

Big Brother revela resultado da prova semanal e é inacreditável

Há 2h e 46min

Nuno diz que Raquel é quem mais mudou para pior. Vanessa e Tatiana discutem

Há 2h e 52min

Ana Luísa sobre Raquel: «Eu oiço, oiço e não percebo nada»

Há 3h e 0min

Nuno conta pormenores da noite com Sara e são surpreendentes: «Nunca tinha…»

Há 3h e 22min

Raquel é acusada de ser dramática e o caos instala-se. Concorrente acaba em lágrimas

Há 3h e 24min

Mais Vistos

Espaço exterior, closet e divisões espaçosas. Flávia Monteiro mostra obra da nova casa: «Estou chocada»

Hoje às 11:47

Cátia Palhinha reaparece após anos afastada das redes sociais. E é capaz de não a reconhecer

Hoje às 17:54

Venceu o Big Brother Portugal há 25 anos. Hoje descobrimos o que é feito dele e está irreconhecível

Ontem às 17:08

Já venceu um reality e é dos solteiros mais cobiçados do País: Adivinha quem é este bebé?

Ontem às 11:35

Já esteve no topo e agora está em último no ranking de popularidade: Este concorrente é o menos favorito do público

Hoje às 17:46
Ver Mais

Notícias

Contou que vai ser pai de novo e foi acusado de não ligar à filha mais velha. Mas há mais…

Há 33 min

Cátia Palhinha reaparece após anos afastada das redes sociais. E é capaz de não a reconhecer

Hoje às 17:54

Já esteve no topo e agora está em último no ranking de popularidade: Este concorrente é o menos favorito do público

Hoje às 17:46

Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público

Hoje às 16:40

Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona

Hoje às 15:58
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Contou que vai ser pai de novo e foi acusado de não ligar à filha mais velha. Mas há mais…

Há 33 min

Cátia Palhinha reaparece após anos afastada das redes sociais. E é capaz de não a reconhecer

Hoje às 17:54

Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público

Hoje às 16:40

Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona

Hoje às 15:58

Pedro Teixeira apaixonado por atriz da TVI? Cristina Ferreira dá detalhes surpreendentes: «Muito fogoso»

Hoje às 15:45
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público

Hoje às 16:40

Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona

Hoje às 15:58

Em lágrimas, Bruna Gomes expõe situação delicada: «Eu acredito que o amor...»

Hoje às 15:17

«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho

Hoje às 14:47

Depois de dois filhos e com quase 40 anos: este é o segredo desta estrela da televisão para um corpo sem gordura localizada

Hoje às 12:34
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Com imagens nunca antes vistas, Marcia Soares partilha mensagem enigmática: "Setembro é já amanhã"

Há 36 min

Após 15 meses de obras, Joana d'Albuquerque mostra nova casa: "Vai ser diferente de todas as que já vi"

Há 45 min

Explosivo: João Ricardo nomeia fortes candidatos a concorrentes do "Big Brother All Stars"

Há 2h e 6min

Sónia Jesus declara-se a conhecido rosto: "Amo-te muito"

Há 3h e 4min

Grande reviravolta no "Big Brother Verão": este é o novo concorrente mais odiado!

Hoje às 16:27
Ver Mais Outros Sites