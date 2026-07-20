Champanhe, tablet, pratos de chef e máscaras de dormir: Jéssica Jeremias viaja em classe executiva e o luxo reina

Jéssica Jeremias saiu do País e fez questão de mostrar aos seguidores que a viagem começou da melhor forma. A ex-concorrente do Secret Story 10 viajou em classe executiva com a Emirates e partilhou, através dos stories do Instagram, vários momentos da experiência de luxo.

Desde o momento em que entrou a bordo, Jéssica revelou alguns dos serviços exclusivos disponibilizados pela companhia aérea. Entre os destaques estiveram a taça de champanhe de boas-vindas, o confortável lugar totalmente reclinável e o tablet de entretenimento, que oferece acesso a centenas de filmes, séries e outros conteúdos durante o voo.

Mas as regalias não ficaram por aí. A ex-concorrente do Secret Story 10 mostrou ainda o requintado serviço de refeições, com pratos dignos de restaurante, apresentados com todo o cuidado, bem como os detalhes pensados para proporcionar o máximo conforto aos passageiros.

Entre eles, destacou o kit de viagem disponibilizado, que inclui vários produtos de higiene e bem-estar, além de uma máscara de dormir, ideal para descansar durante o percurso.

Os seguidores puderam ainda acompanhar outros pormenores da viagem através das publicações da ex-concorrente, que não escondeu o entusiasmo por viver uma experiência marcada pelo conforto e pela exclusividade.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as imagens de Jéssica Jeremias.