Choque: Casa em 'chamas' após madrugada de alta voltagem. Surpreenda-se com as imagens

A madrugada na casa do Big Brother foi palco de grandes desentendidos. Os concorrentes entraram em fortes discussões que culminaram num clima de tensão inigualável.

Durante a madrugada, Adrielle Peixoto aproveitou para desabafar com Luís Gonçalves acerca da sua 'repulsa' a Nuno Brito. Nesta conversa, a concorrente disparou sobre Lisa Schincariol, admitindo não entender como a colega defende Nuno.

Posto isto, os restantes concorrentes decidiram entrar no quarto onde se encontrava Adrielle. Ao saber do que se tratava, Lisa decidiu confrontar a colega o que 'incendiou' uma vez mais o clima. Manuel Rodrigues tentou confrontar, também, a concorrente mas foi, prontamente, encarado por Luís Gonçalves. Este foi firme nas suas palavras e expulsou todos os colegas do quarto.

