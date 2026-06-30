Choque! Não vai reconhecer esta ex-concorrente: É das maiores transformações de sempre da história do SS

Ao Minuto

20:10
Após palavras de Joaquim, Mariana Salgueiro fica em lágrimas - Big Brother
04:39

Após palavras de Joaquim, Mariana Salgueiro fica em lágrimas

20:03
Hilariante! Mariana Salgueiro fica "chocada" com vida amorosa de Mariana Sá: «Alguém que te ajude» - Big Brother
02:52

Hilariante! Mariana Salgueiro fica "chocada" com vida amorosa de Mariana Sá: «Alguém que te ajude»

20:00
Ana Luísa critica Mariana Salgueiro nas costas. E o motivo relaciona-se com João Ventura - Big Brother
03:11

Ana Luísa critica Mariana Salgueiro nas costas. E o motivo relaciona-se com João Ventura

19:55
«És mesmo do contra!»: Sara perde a paciência com Miguel - Big Brother
01:45

«És mesmo do contra!»: Sara perde a paciência com Miguel

19:50
Primeiro amor a nascer? Mariana Salgueiro vê química entre Miguel e Mariana Sá - Big Brother
04:01

Primeiro amor a nascer? Mariana Salgueiro vê química entre Miguel e Mariana Sá

19:44
«É uma bomba relógio»: Boris prevê personalidade difícil de Joaquim - Big Brother
03:02

«É uma bomba relógio»: Boris prevê personalidade difícil de Joaquim

19:34
Traumas, luto, recomeços e superação. Fique a conhecer as histórias mais duras dos concorrentes do Big Brother Verão - Big Brother

Traumas, luto, recomeços e superação. Fique a conhecer as histórias mais duras dos concorrentes do Big Brother Verão

19:34
«Tem calma»: João Gomes tranquiliza a mãe Ana Luísa - Big Brother
04:07

«Tem calma»: João Gomes tranquiliza a mãe Ana Luísa

19:16
Ana Luisa faz confissão inédita e deixa todos de boca aberta - Big Brother
02:15

Ana Luisa faz confissão inédita e deixa todos de boca aberta

19:06
Joana teme que a acusem de traição ao namorado que está fora da casa: «Eu nunca sei o que as pessoas vão pensar» - Big Brother
02:44

Joana teme que a acusem de traição ao namorado que está fora da casa: «Eu nunca sei o que as pessoas vão pensar»

19:00
«Queria beijar na boca»: Mariana Salgueiro faz confissão inédita. E o que acontece a seguir é hilariante - Big Brother
03:29

«Queria beijar na boca»: Mariana Salgueiro faz confissão inédita. E o que acontece a seguir é hilariante

18:37
Primeiras intrigas? Diego fala sem filtro sobre Mariana Sá: «Ela tem uma personalidade forte» - Big Brother
05:23

Primeiras intrigas? Diego fala sem filtro sobre Mariana Sá: «Ela tem uma personalidade forte»

18:28
Primeiro almoço na casa causa intrigas. E este foi o motivo - Big Brother
02:38

Primeiro almoço na casa causa intrigas. E este foi o motivo

18:21
Inédito! Concorrentes desafiados a fazer "mergulho" conjunto - Big Brother
03:00

Inédito! Concorrentes desafiados a fazer "mergulho" conjunto

18:18
João Ventura abre o coração sobre orientação sexual. E esta foi a reação dos colegas - Big Brother
05:03

João Ventura abre o coração sobre orientação sexual. E esta foi a reação dos colegas

18:10
Como tudo começou? Tatiana recorda início da carreira - Big Brother
02:43

Como tudo começou? Tatiana recorda início da carreira

18:08
Concorrentes revelam essenciais e absurdos para levar numa viagem. E a resposta de Joana apanha todos de surpresa - Big Brother
10:20

Concorrentes revelam essenciais e absurdos para levar numa viagem. E a resposta de Joana apanha todos de surpresa

17:55
Como é Boris fora da casa? Do casamento aos amigos, concorrente mostra lado mais privado - Big Brother

Como é Boris fora da casa? Do casamento aos amigos, concorrente mostra lado mais privado

17:36
Concorrentes do Big Brother Verão dão primeiro tocante abraço coletivo - Big Brother
04:02

Concorrentes do Big Brother Verão dão primeiro tocante abraço coletivo

17:26
Loira e com uma beleza fora da norma. Conheça a mulher que "roubou" o coração de Boris há mais de 17 anos - Big Brother

Loira e com uma beleza fora da norma. Conheça a mulher que "roubou" o coração de Boris há mais de 17 anos

17:18
João Ventura conta história trágica da sua vida: «Um dos meus irmãos liga-me a dizer que o outro morreu» - Big Brother
04:16

João Ventura conta história trágica da sua vida: «Um dos meus irmãos liga-me a dizer que o outro morreu»

17:10
Pedro Bianchi Prata mostra lado mais íntimo da família e há um momento que está a derreter os fãs - Big Brother

Pedro Bianchi Prata mostra lado mais íntimo da família e há um momento que está a derreter os fãs

17:09
Afonso partilha maior medo da sua vida - Big Brother
04:31

Afonso partilha maior medo da sua vida

17:04
Em lágrimas, Joana conta recente perda de animal de estimação - Big Brother
05:34

Em lágrimas, Joana conta recente perda de animal de estimação

16:54
Ana Luísa fica num pranto ao contar história do filho João com quem entrou na casa: «Não queria deitá-lo fora» - Big Brother
08:03

Ana Luísa fica num pranto ao contar história do filho João com quem entrou na casa: «Não queria deitá-lo fora»

Acompanhe ao minuto

Choque! Não vai reconhecer esta ex-concorrente: É das maiores transformações de sempre da história do SS

Juliana Dias está completamente irreconhecível, mais de uma década depois de entrar no Secret Story 4.

Os reality-shows são uma tendência televisiva que já dura há muitos anos em Portugal. Por eles passam vários concorrentes, uns ficam mais na memória do que outros, mas todos têm o seu impacto. 

Mas e quando o programa acaba e os anos passam? Como ficam os concorrentes? As diferenças de vida são muitas, mas na aparência física notam-se mais ainda. 

Esta ex-concorrente é um claro exemplo disso. Juliana Dias participou na quarta edição da Casa dos Segredos, que estreou em setembro de 2013. 

Na altura tinha 24 anos e levou consigo o segredo «oiço vozes na minha cabeça». Deu-se a conhecer aos portugueses de cabelo encaracolado loiro e com uma maquilhagem exuberante. 

Agora, quase 13 anos após a sua participação, Juliana Dias está uma nova mulher e já é mãe de um menino e uma menina: Pietro e Penélope.

Mas as maiores mudanças são físicas. A ex-concorrente está morena, de cabelo liso e esbanja sensualidade nas redes sociais ao lado do marido e dos filhos. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja a mudança radical de Juliana Dias. 

Veja também as maiores transformações físicas de sempre da história dos reality-shows em Portugal. 

Mais Fotos

Loira e com uma beleza fora da norma. Conheça a mulher que "roubou" o coração de Boris há mais de 17 anos

Há 3h e 24min

Pedro Alves entrou no Big Brother há seis anos. E é assim que está hoje

Hoje às 10:06

Largou Direito pela vida noturna e tem o sonho de ser «Maria Chuteira»: Saiba tudo sobre Mariana Sá, concorrente do Big Brother Verão

Ontem às 14:24

Mal entrou no Big Brother Verão e já conquistou corações: As melhores imagens do galã Nuno

Ontem às 11:48

Sabia que Tatiana já teve vários visuais? Das tranças ao cabelo liso, veja as imagens e surpreenda-se

Ontem às 10:21

O vestido de Maria Botelho Moniz roubou as atenções na estreia do Big Brother Verão

28 jun, 22:11
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Piscina gigante e ambiente digno de um resort: Catarina Miranda abre as portas da nova casa de luxo

Hoje às 11:39

Esta concorrente do Big Brother Verão destacou-se pela boa disposição. O que não sabe é que é "unha com carne" de uma famosa

Hoje às 13:59

Entrou na casa como “Maria Chuteira”, mas na Internet é uma bomba. Mariana Sá como nunca a viu

Hoje às 15:53

A transformação impressionante desta ex-concorrente está a chocar o País: «Duas pessoas diferentes!»

Hoje às 12:51

Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Ontem às 18:36
Ver Mais

Notícias

Traumas, luto, recomeços e superação. Fique a conhecer as histórias mais duras dos concorrentes do Big Brother Verão

Há 1h e 16min

Perfeito para o verão: Marcia Soares arrasa em vestido elegante e o preço deixa qualquer um rendido

Há 2h e 21min

Como é Boris fora da casa? Do casamento aos amigos, concorrente mostra lado mais privado

Há 2h e 55min

Pedro Bianchi Prata mostra lado mais íntimo da família e há um momento que está a derreter os fãs

Há 3h e 40min

Lágrimas sem fim: Pedro Jorge faz revelação emocionante após vencer o "Desafio Final" e envolve a filha

Hoje às 16:26
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

Ontem às 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
04:48

Reviravolta de "milhões": Joaquim está de regresso à casa e o futuro de Tatiana no jogo muda por completo

28 jun, 22:44
03:18

Já é conhecida a “Casa da Avó”: veja os primeiros concorrentes a explorá-la

28 jun, 21:52

Entre na casa do BB Verão 2026 antes dos concorrentes. Estas são as imagens mais aguardadas

28 jun, 19:04
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Traumas, luto, recomeços e superação. Fique a conhecer as histórias mais duras dos concorrentes do Big Brother Verão

Há 1h e 16min
03:28

Boris levanta o véu e fala aos colegas sobre o emprego de alto risco

Hoje às 14:57
02:44

Joana é "esquisita" com a comida e leva os colegas ao "limite": «Mas como assim...»

Hoje às 14:47
04:48

Tenso. Joana e João Ventura rasgam os colegas da Casa principal: «O meu santo não bateu (...) básicos»

Hoje às 14:10

Esta concorrente do Big Brother Verão destacou-se pela boa disposição. O que não sabe é que é "unha com carne" de uma famosa

Hoje às 13:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": Tatiana Durão já foi noiva de conhecido cantor!

Há 1h e 13min

Inês Simões no hospital

Há 2h e 52min

Imagens virais: concorrente do "Big Brother Verão" esquece-se das câmaras... e surge nu!

Hoje às 15:08

Irreconhecível! Há 25 anos, Ana Luísa, do "Big Brother Verão", entrou noutro reality show da TVI: veja como ela era!

Hoje às 14:40

"Big Brother Verão": estes são os primeiros nomeados!

Ontem às 22:14
Ver Mais Outros Sites