Choque! Não vai reconhecer esta ex-concorrente: É das maiores transformações de sempre da história do SS

Juliana Dias está completamente irreconhecível, mais de uma década depois de entrar no Secret Story 4.

Os reality-shows são uma tendência televisiva que já dura há muitos anos em Portugal. Por eles passam vários concorrentes, uns ficam mais na memória do que outros, mas todos têm o seu impacto.

Mas e quando o programa acaba e os anos passam? Como ficam os concorrentes? As diferenças de vida são muitas, mas na aparência física notam-se mais ainda.

Esta ex-concorrente é um claro exemplo disso. Juliana Dias participou na quarta edição da Casa dos Segredos, que estreou em setembro de 2013.

Na altura tinha 24 anos e levou consigo o segredo «oiço vozes na minha cabeça». Deu-se a conhecer aos portugueses de cabelo encaracolado loiro e com uma maquilhagem exuberante.

Agora, quase 13 anos após a sua participação, Juliana Dias está uma nova mulher e já é mãe de um menino e uma menina: Pietro e Penélope.

Mas as maiores mudanças são físicas. A ex-concorrente está morena, de cabelo liso e esbanja sensualidade nas redes sociais ao lado do marido e dos filhos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja a mudança radical de Juliana Dias.

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