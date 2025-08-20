Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

Claudia Nayara vive uma fase única da sua vida: aos 35 anos, a cantora prepara-se para ser mãe e partilhou recentemente uma fotografia muito especial, ao exibir a sua barriga de grávida.

Na publicação, a artista não escondeu as dificuldades de uma gravidez de risco, mas mostrou-se grata pelo carinho que tem recebido, emocionando seguidores e amigos, que encheram as redes sociais de mensagens de apoio.

Na galeria, além desta imagem inédita da barriguinha, recordamos também a evolução do estilo de Cláudia Nayara ao longo dos anos — dos looks marcantes em palco às escolhas mais recentes, sempre cheias de personalidade.

Uma viagem no tempo que mostra não só a artista, mas também a mulher que hoje vive um dos capítulos mais bonitos da sua vida.