Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

22:53
Após Afonso ceder moeda a concorrente... será que é desta que ganha um passaporte para a Final? - Big Brother
01:10

22:51
Num ato surpreendente, Afonso Leitão interfere no "destino" de outra concorrente ao ceder-lhe moeda - Big Brother
03:11

22:46
«Está apaixonado por Miranda?»: Esta foi a derradeira resposta de Afonso que o deixou de sorriso nos lábios - Big Brother
01:12

22:41
Agora que Afonso sabe que Miranda está apaixonada por si... será que algo irá mudar? Eis a resposta - Big Brother
01:41

22:35
A meio da tensão instalada na casa, Viriato manda recado em direto para os apoiantes de Miranda - Big Brother
02:15

22:27
A derradeira resposta: Afonso Leitão está disposto a passar por cima do grupo para chegar até ao fim? - Big Brother
01:55

22:19
«Por isso é que há pessoas que chegam ao topo e outras ficam só a ver»: Barraco em direto entre Miranda e Viriato - Big Brother
02:40

22:09
«Tira o meu nome da tua boca!»: Ana Duarte explode com Viriato e este reage com sons de bebé - Big Brother
03:32

22:04
A acontecer: Alien invade novamente a casa do Big Brother sem que os concorrentes esperassem - Big Brother
04:18

21:59
Alien invadiu o confessionário e as reações são de chorar a rir, mas há uma concorrente que nem pestanejou... - Big Brother
04:28

21:39
«Ela fala-me assim outra vez e vai levar...»: Viriato está 'pelos cabelos' com Ana Duarte - Big Brother
02:47

21:31
Ciúmes de Mickael Carreira? Afonso assegura que não: «Não gosto de ti nesse sentido» - Big Brother
01:37

21:28
Amizade esfria no grupo das 'girl power': Kina sentiu-se desrespeitada por Ana Duarte? - Big Brother
03:30

21:23
Miranda pede um beijo a Afonso e o concorrente recusa «Dá-me um beijo» - Big Brother
01:44

19:53
Descubra aqui o que une Kina à família de Mickael Carreira... e que nem o cantor sabia - Big Brother
03:32

19:53
Miranda assume paixão por Afonso e garante: «Ele sente o mesmo por mim» - Big Brother
03:20

19:36
«Eu quero ir o mais longe possível com ela»: Afonso Leitão desabafa sobre Catarina Miranda - Big Brother
04:12

19:20
Concorrentes interagem com Mickael Carreira e o cantor afirma «Eu estava nervoso» - Big Brother
01:33

19:19
Mickael Carreira invade a casa do Big Brother e as reações são surpreendentes - Big Brother
04:11

18:50
A cadela Badu invade o jardim com uma moeda e Afonso acaba por entregá-la a Miranda. - Big Brother
03:03

18:45
Alien entra no confessionário e desafia concorrentes a «ignorar o óbvio» - Big Brother
03:08

18:36
Ana enfrenta Viriato sobre desconforto e concorrente rejeita qualquer aproximação: «cãozinho apaixonado» - Big Brother
04:33

18:29
Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda - Big Brother

18:27
Kina ataca Viriato: «Mimado, com síndrome de poder e vai morrer solteiro» - Big Brother
04:00

18:19
Viriato arrasa Ana no confessionário após discussão: «É parva e cada vez a respeito menos» - Big Brother
04:52

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha - Big Brother

Aos 35 anos, Claudia Nayara vive o sonho da maternidade e exibe a barriguinha nas redes sociais. Veja a galeria que preparámos para si.

Claudia Nayara vive uma fase única da sua vida: aos 35 anos, a cantora prepara-se para ser mãe e partilhou recentemente uma fotografia muito especial, ao exibir a sua barriga de grávida.

Na publicação, a artista não escondeu as dificuldades de uma gravidez de risco, mas mostrou-se grata pelo carinho que tem recebido, emocionando seguidores e amigos, que encheram as redes sociais de mensagens de apoio.

Na galeria, além desta imagem inédita da barriguinha, recordamos também a evolução do estilo de Cláudia Nayara ao longo dos anos — dos looks marcantes em palco às escolhas mais recentes, sempre cheias de personalidade.

Uma viagem no tempo que mostra não só a artista, mas também a mulher que hoje vive um dos capítulos mais bonitos da sua vida.

Temas: Claudia Nayara

