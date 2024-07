Cláudio Ramos anuncia regresso ao trabalho… com pouca roupa! Veja as fotografias inéditas do apresentador

Veja as fotografias inéditas das férias de Cláudio Ramos...

Horas antes de voltar à antena da TVI, o apresentador do ‘Dois Às 10’ partilhou algumas fotografias dos seus últimos dias de descanso.

A publicação não deixou ninguém indiferente. Nas fotografias partilhadas, Cláudio Ramos surge com pouca roupa, exibindo a sua excelente forma física.

Na legenda da publicação, Cláudio Ramos fez um balanço das suas férias: «… Não se iludam. Foi muito isto. Zero praia de areia branca. Zero confusão de aeroporto. Zero filas em restaurantes. Zero check in aqui ou ali. Zero Google tradutor. Zero arrelias com estacionamento. Zero relógio. Zero malas para fazer e desfazer. Apenas viver e perceber o privilégio do silêncio quando o respeitamos», escreveu.

«Ps- Tive saudades vossas. Confesso 😉», rematou o apresentador.

Nos comentários, os elogios multiplicaram-se.