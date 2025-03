Cláudio Ramos estreia Big Brother 2025 com um fato que tem uma mensagem escondida

Está no ar o Big Brother 2025 e Cláudio Ramos está muito elegante no seu fato vermelho. A escolha desta cor de roupa é carregada de significado e está inteiramente relacionada com o marco importante que se vive no reality show da TVI.

O Big Brother, programa que revolucionou a televisão em Portugal, está a celebrar 25 anos.

A cor vermelha significa paixão, energia e excitação. Tudo o que se quer para uma noite de estreia, carregada de novidades e emoções. É também uma cor quente. Vermelho é a cor do fogo.