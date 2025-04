Clima de romance à luz das velas: O almoço romântico de Carolina Braga e Diogo Bordin contado em fotografias

O Big Brother ofereceu ao casal do momento um almoço romântico a dois, distante do restante grupo. Carolina Braga e Diogo Bordin partilharam carinhosos momentos, deixando no ar a possibilidade de algo mais... mas será que vem aí pedido de namoro? O casal está mais próximo que nunca e a sua cumplicidade faz-se notar, o que chamou à atenção do anfitrião.

Carolina e Diogo, radiantes com o convite do anfitrião, deslocaram-se ao 'restaurante' do Big Brother para desfrutar deste almoço romântico à luz das velas. Neste almoço, a questão voltou a surgir: quando será o pedido de namoro?

O casal mostrou-se, uma vez mais, apaixonado e cúmplice não revelando medos de enfrentar o futuro no exterior da casa. O casal abordou outros temas que deixaram a desejar, assim como a questão da maternidade e do casamento.

O casal mostra-se destemido e mais forte que nunca, aproveitando o almoço romântico a dois para fortalecer os laços da relação.

Percorra esta galeria que preparámos para si e derreta-se com as imagens deste almoço romântico!