Com fotos inéditas, Cátia Basílio declara-se ao namorado: «Amar-te é a minha rotina preferida»

A ex-concorrente declarou-se ao companheiro numa data especial.

Cátia Basílio, ex-concorrente do «Big Brother», declarou-se ao namorado e pai do filho, Victor Luiz Prestes, assinalando uma data especial para os dois.

Numa publicação com várias fotografias, partilhadas no Instagram, Cátia Basílio comemorou o primeiro ano de namoro com Victor Prestes, um dia após ter celebrado o primeiro mês de vida do filho.

«É, meu amor, aqui estamos! Um dia depois do dia do nosso filho, comemoramos o nosso tão aguardado primeiro ano», começou por escrever na legenda da partilha.

Cátia Basílio acrescentou: «Ainda bem que os nossos caminhos cruzaram-se e que hoje estamos juntos».

«Tu fortaleces e agregas coisas boas à minha vida e fazes querer estar cada vez mais ao teu lado. Amar-te é a minha rotina preferida», rematou a ex-concorrente.

