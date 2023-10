Com fotos inéditas, Cristina Ferreira revela casting especial e pergunta: «Quem é que gostavam de…»

Há 2h e 16min

Cristina Ferreira partilhou imagens inéditas de um casting muito especial.

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, recorreu às redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias inéditas, nas quais revela um casting muito especial.

«Casting de bailarinos para o dança com as estrelas. Quem é que gostavam de ver como concorrente?», escreveu a apresentadora na legenda das imagens, em que se mostra ao lado do amigo, Cifrão.

Entre os nomes referidos pelo público, na caixa de comentários, estão alguns ex-concorrentes de reality shows, nomeadamente Bruno de Carvalho, Bruna Gomes ou Liliana Filipa.

