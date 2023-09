24 ago, 12:20

O vencedor do Big Brother mostrou-se mais sexy do que nunca.

Miguel Vicente, vencedor do «Big Brother 2022», partilhou novas fotografias em calções de banho, mostrando-se a tomar banho no rio, no Algarve.

«Peixe do rio», escreveu na legenda da publicação, que somou muitos elogios por parte de fãs e seguidores: «E que peixe»; ««Sempre em grande estilo», lê-se.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Miguel Vicente.