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Com uma beleza comparada a uma estrela mundial: Veja as melhores fotos de Raquel do Big Brother Verão

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Com uma beleza fora do comum, a concorrente já foi até comparada a uma estrela pop mundialmente conhecida.

Raquel Rodrigues tornou-se numa das concorrentes mais comentadas do Big Brother Verão e o motivo tem tanto de inesperado como de inevitável. 

Com olhos claros e cabelo escuro, Raquel não demorou a ser comparada a uma estrela mundial. Dentro da casa, uma das concorrentes foi a primeira a lançar a alcunha que ficou: «Katy Perry da Malveira». A expressão colou-se à concorrente e, no Especial de terça-feira, dia 30 de junho, Maria Botelho Moniz voltou a usá-la em direto e as reações dentro da casa foram icónicas.

As redes sociais encheram-se de comparações entre as duas e as semelhanças são inegáveis, basta ver para perceber porquê.

Mas Raquel é muito mais do que uma cara bonita. Com 29 anos e natural de Loulé, é empreendedora e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Caso vença, o prémio tem destino certo: criar uma comunidade de apoio e empoderamento feminino.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as melhores fotos da concorrente.

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