«Come de boca aberta». Insólito leva concorrente do Big Brother a ser alvo de críticas

Um momento insólito marcou o Especial do Big Brother desta terça-feira, dia 15 de abril. Solange Tavares e Luís Gonçalves protagonizaram uma discussão e troca de críticas insólita.

A concorrente natural dos Açores sentiu-se ofendida com uma asneira proferida por Luís num momento de tensão que teve por base a maneira como o personal trainer come.

Em conversa com Cláudio Ramos, Solange Tavares explicou que não pretende minimizar a expressão usada pelo rival. «Ele pega em coisas mínimas e transforma em coisas grandes. E eu só quis mostrar que ele diz coisas grandes que quer desvalorizar», declarou Solange.

Apesar de se mostrar arrependido pela asneira que proferiu, Luís argumentou que Solange o tentou humilhar ao proferir perante toda a casa que ele «come de boca aberta».

«Eu até posso andar a comer aqui de boca aberta o programa inteiro. Eles não sabem qual é o meu jogo e qual é que não é, mas tentam usar isso só para humilhar. ‘Está a comer de boca aberta’ (…) Veem-me sempre como se eu fosse mal-educado, porco (…) Quero pedir desculpa lá para casa, não têm nada de estar a ouvir este tipo de discursos, seja meu, seja de quem for. Aquilo que eu quis dizer foi: ‘ela que se lixe’.

Solange Tavares também explicou a sua versão. «Ele diz aquela palavra porque eu digo que é feio comer de boca aberta. Ele não só come, como faz os barulhos a comer com a boca aberta todo o santíssimo dia. E isto é o ponto limite dele, é ele comer assim e eu dizer que ele não pode comer de boca aberta. Eu chamar palhaço também é uma ofensa extremamente grave, mas ele mandar-me para outro lado já não é tão grave, porque é uma expressão do Norte, quando ele não é do Norte (…) O meu picar é eu pedir para ele fechar a boca quando come…»

Neste momento, gera-se uma discussão insólita, com Luís Gonçalves a responder: «Estou ao fim da mesa e tu nem me vês, mas ouves o barulho. Esta toda a gente à mesa a falar e ela consegue ouvir-me a mastigar».

Solange interrompe para pedir que mostrem as imagens e o apresentador, Cláudio Ramos, é obrigado a intervir. «Nós não podemos controlar como as pessoas comem».

«Veja lá o ridículo que isto chegou, ela consegue ver a comida», responde Luís. «Se o vir a comer quase lhe vê o estômago», responde a açoriana.

«Big, meta mesmo a câmara a gravar para mim!», finaliza Luís.

Percorra a galeria e veja a discussão insólita em imagens.

