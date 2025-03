Concorrente do Big Brother, que foi escolhido pelo público, arranca suspiros por onde passa e já contracenou ao lado de uma atriz de renome

Nuno Brito, 37 anos, foi o candidato escolhido pelos portugueses com 66% dos votos para participar no Big Brother 2025!

Hoje, domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother 2025, Cláudio Ramos anunciou que este foi o candidato que se tornou concorrente, e as reações multiplicaram-se!

Veja o momento no vídeo, em baixo.

Recorde-se que o agora mais recente concorrente do Big Brother 2025, foi um dos candidatos que esteve presente na experiência mais inédita de Portugal - a casa de vidro instalada no UBBO -, e dos 4 candidatos (Jéssica, Daniel e Andreia), este foi aquele que conquistou o coração dos portugueses, e assim, tem entrada direta para o novo reality show que estreia hoje!

Além do seu sorriso contagiante e corpo definido, Nuno é também modelo, ator, e já contracenou ao lado de uma atriz muito reconhecida do público português: Soraia Chaves. Veja a fotografia, em cima, na galeria que preparámos para si.

Nuno Brito tem 37 anos e vem de Vila Nova de Gaia. Nasceu em Cabo Verde, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Está a tirar uma licenciatura em engenharia mecânica, porque é um sonho antigo! Neste momento também é personal trainer.

Tem dois filhos, com quem tem uma relação muito próxima. Diz ser ponderado e pensa primeiro no que vai dizer. Os amigos, dizem que tem um coração gigante e onde está, enche sempre uma sala! O Nuno tem uma presença forte e diz ser muito carismático, e acima de tudo, defende a igualdade de direitos!

