Conheça Aurora Lanigra, a mulher que conquistou o coração de Diogo Bordin num reality show italiano

Diogo Bordin, concorrente do Big Brother 2025, foi também participante de um reality show italiano! O modelo participou no formato internacional Are You The One – Itália, uma experiência televisiva marcada por fortes emoções e dinâmicas amorosas intensas.

Diogo Bordin, inicialmente, acabou por fazer 'match' com Marta Salerno, como pode ver aqui

No entanto, foi por outra colega que se apaixonou. Diogo Bordin apaixonou-se por Aurora Lanigra, acabando mesmo por namorar com a colega. A italiana, apesar do fim da relação com o concorrente, assume a amizade. Aurora admitiu que preserva a relação de amizade com Diogo, e que faz questão de se encontrar com o, agora, amigo quando se cruzam algures no Mundo.