Conheça os rostos dos novos concorrentes do Big Brother e saiba o que pensam dos antigos

Há 2h e 1min

Veja os rostos dos novos concorrentes e saiba o que pensam dos antigos.

A gala deste domingo do Big Brother ficou marcada pela entrada de novos concorrentes, que prometem mexer com o jogo e deixar os mais antigos de queixo caído com as suas visões.

Sílvia Silva, Diogo Trancoso e Anastasyia Bondar são os novos habitantes da casa mais vigiada do País. Com idades e origens diferentes, todos garantem estar preparados para tudo.

Sílvia Silva, tem 38 anos e vem do Cacém. É solicitadora por conta própria, mas antes já trabalhou em imobiliárias e numa empresa de TVDE. É casada há 22 anos e é mãe de duas filhas.

Diogo Trancoso, tem 27 anos e vem de Matosinhos. Ele é solteiro e filho único e segundo o próprio, é «teimoso, mimado e muito vaidoso».

Anastasyia Bondar, tem 25 anos e vive em Sintra. A Anastasyia nasceu na Ucrânia, é filha de mãe ucraniana e pai russo, mas veio para Portugal aos três anos com a mãe, em busca de uma vida melhor.

Os três entraram na casa do Big Brother com opiniões bastante vincadas dos novos concorrentes.

Sílvia deixou um recado especial a Joana Sobral: «Faço questão de te oferecer um frasco de vaselina. Precisas… hidrata o cotovelo, rapariga!». Também Vina Ribeiro recebeu uma mensagem: «A Vina dá-me um nervosismo especial. Analisa, ouve… Acima de tudo, ouve, Vina!».

Já Diogo deixou dicas a Mariana Pinto: «Beleza não é nada se tiveres uma atitude podre. É como um livro com uma boa capa, mas sem história».

Por último, Anastasya falou sobre Jéssica Galhofas: «A Jéssica irrita-me porque é uma intrusa e mete-se em todas as conversas».

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens dos novos concorrentes do Big Brother.